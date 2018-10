Accord de majorité conclu à Pecq entre Community et ActionS

(Belga) Un accord a été conclu à Pecq (Hainaut) entre Community, de tendance Ecolo, et ActionS, de tendance socialiste, pour former une majorité, apprend-on mercredi. Le groupe GO, de tendance cdH, de l'ancien bourgmestre Marc D'Haene, est renvoyé dans l'opposition avec le groupe Pecq Autrement, de tendance libérale.

Aurélien Brabant (31 ans), du groupe Community, a décroché le poste de bourgmestre pour la première fois. Son collège sera composé de deux membres d'ActionS et de quatre membres de son parti. Lors du scrutin du 14 octobre dernier, Community avait décroché six sièges et ActionS quatre. GO avait obtenu quatre strapontins et Pecq Autrement trois sièges. (Belga)