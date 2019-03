Acte 16 des "gilets jaunes": début de la manifestation à Paris

(Belga) Quelques centaines de "gilets jaunes" ont commencé à manifester samedi à Paris à la mi-journée dans un climat calme, pour la 16e journée de mobilisation en France contre la politique d'Emmanuel Macron.

Sous un temps maussade, ils étaient entre 300 et 400 à s'être réunis à l'Arc de Triomphe, sur l'avenue des Champs-Elysées devenue le lieu de rendez-vous symbolique de leur mouvement. Ils ont débuté peu après 12h30 un parcours de 12 kilomètres déclaré à la préfecture. Plusieurs manifestants, interrogés par l'AFP, reconnaissaient que les "gilets jaunes" étaient moins nombreux que lors de précédents samedis, tout en jugeant que la journée-clé serait celle du 16 mars, qui coïncide avec la fin du débat national et les quatre mois de cette fronde populaire inédite. Comme depuis le début du mouvement le 17 novembre, Emmanuel Macron reste la cible privilégiée des manifestants, avec pour slogan phare "Macron démission! ". Le Président a lancé le 15 janvier une consultation nationale sans précédent, de deux mois, pour tenter de répondre à la colère. Le 17 novembre, ils étaient 282.000 dans la rue pour l'acte 1 de cette fronde née sur les réseaux sociaux pour dénoncer la hausse des taxes et pour plus de pouvoir d'achat, des revendications qui se sont ensuite étendues à la politique du gouvernement. Samedi dernier, ils étaient 46.600, dont 5.800 à Paris, selon les autorités. (Belga)