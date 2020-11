Pendant des mois, Jonathann Daval a menti devant la France entière, assurant qu'Alexia avait disparu lors d'un jogging matinal. Durant ces 3 mois de mensonges, il a continué à retrouver les parents de celle-ci, jouant au veuf éploré.

Il a multiplié les mensonges pendant près de 3 mois. Trois mois durant lesquels il a côtoyé la famille d'Alexia, pleurant avec eux et espérant que le coupable serait retrouvé.

C'est dans les médias que Isabelle et Jean-Pierre Fouillot ont finalement appris que celui qu'il considérait comme "leur fils" n'était autre que le meurtrier de leur fille. Trois ans plus tard, ils ne comprennent pas ce qui a pu se passer et exigent des réponses. Comment celui qui venait boire des chocolats chauds à leur bistrot à la sortie du lycée a-t-il pu s'en prendre mortellement à leur fille?

Pendant près de trois mois, Jonathann a joué au veuf éploré. La voix étranglée par les sanglots, il s'était même affiché à la tête de la marche blanche en hommage à Alexia. "Elle était ma première supportrice, mon oxygène…", avait-il soufflé.

Il n'a fait que la traîner par les pieds.

Le père d'Alexia Daval, Jean-Pierre Fouillot, a réclamé mercredi devant la cour d'assises de la Haute-Saône "la peine maximale" à l'encontre de Jonathann Daval. Il est revenu sur ces mois de mensonges. "Il pleurait avec nous tous les soirs ; il avait un chagrin immense comme nous, soit disant. Nous avons épaulé Jonathann, on l’a chéri encore plus que d’habitude, il mangeait avec nous, il sortait avec nous, il est même venu manger au bar avec nous, pleurer sur le drame qui venait de se passer et dont il avait toutes les clés. Pendant ces trois mois, il s’est moqué de nous. Il a usé de notre bonté", a-t-il indiqué.

Les parents d'Alexia racontent que la reconstitution a été une épreuve très douloureuse. Ils ont dû observer, impuissants, Jonathann reproduire un à un les gestes qui ont conduit à la mort de leur fille. La scène imitant le transport du corps de la jeune femme a été particulièrement difficile. "Dans le bois, Jonathann sort du véhicule Alexia par les pieds, le corps inerte, la tête qui cogne. Moi je ne vois pas un mannequin, je vois ma fille. Son corps traîné, frottant par terre dans les ronces. C’est un des moments les plus horribles pour moi", a témoigné ce mercredi le père de la jeune femme selon des informations rapportées par l'Est Républicain.

Après des années de souffrance, le couple réclame désormais la vérité. "Je ne sais pas s'il aura le courage d'être un homme et d'affronter la vérité en face. Je vois un lâche. Un lâche qui a pris mon enfant et nos vies à nous aussi", pleure la mère d'Alexia.