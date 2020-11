Affaire Alexia Daval - Procès JOUR 5: l'audience s'achève, Jonathann Daval va-t-il être condamné à la réclusion à perpétuité?

Le procès très attendu de Jonathann Daval, un informaticien de 36 ans jugé pour le meurtre de sa femme Alexia en 2017, s'est ouvert lundi devant la cour d'assises de la Haute-Saône, à Vesoul. Jugé pour "meurtre sur conjoint", il risque la réclusion à perpétuité.

Le procès de Jonathann Daval entre dans sa dernière ligne droite ce vendredi. Jonathann Daval doit être entendu une ultime fois, s'en suivront les plaidoiries. Les audiences ont pris du retard, notamment en raison d'un malaise vagal de l'accusé ayant contraint à la suspension d'audience mercredi. Le verdict pourrait être repoussé à samedi.

Mercredi, le père d'Alexia Daval, Jean-Pierre Fouillot, avait réclamé "la peine maximale" à l'encontre de Jonathann Daval, accusé du meurtre de sa fille. "J'espère tout simplement que la peine maximale soit octroyée", avait-il lancé.

Le programme

Un moment-clé aura lieu aujourd'hui: la vidéo des aveux de Jonathann Daval va être diffusée dans la salle d'audience. En décembre 2018, alors que le trentenaire soutenait la thèse d'un complot familial, accusant son beau-frère d'avoir tué Alexia, Isabelle Fouillot avait arraché de nouveaux aveux à Jonathann.

Une confrontation entre les parents d'Alexia et Jonathann suivra-t-elle? C'est ce qu'espèrent Isabelle et Jean-Pierre Fouillot. Dans leur recherche pour la vérité, ils estiment cette confrontation comme primordiale. "On dirait qu'il est ailleurs, qu'il n'est pas dans son procès. Il est fermé, fermé, fermé!", avait déploré la mère d'Alexia à l'issue de la 4e journée d'audience.

La cour doit également procéder à l'audition de plusieurs témoins, parmi lesquels Martine Henry, la mère de Jonathann, déjà entendue brièvement au premier jour du procès, lundi.

Rappel des faits

Poursuivi pour "meurtre sur conjoint", Jonathann Daval encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Souvent au bord des larmes, le trentenaire, qui avait multiplié les versions pendant l'instruction, a de nouveau assumé lundi avoir tué sa femme Alexia, une employée de banque de 29 ans retrouvée morte le 30 octobre 2017 dans un bois près du domicile conjugal à Gray-la-Ville (Haute-Saône).

Jonathann, qui avait donné l'alerte en affirmant qu'elle n'était pas revenue d'un jogging, avait été interpellé en janvier 2018. Après de multiples revirements durant l'instruction, il avait fini par reconnaître le meurtre, avouant avoir également incendié le corps.



Selon lui, le drame se serait noué lors d'une violente dispute, alors que le couple rencontrait des difficultés à avoir un enfant. Il a indiqué lors de l'instruction qu'il l'avait "étranglée pour qu'elle se taise", assurant que sa femme "l'humiliait".



