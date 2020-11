Affaire Alexia Daval: le procès s'achève, le verdict est attendu aujourd'hui

Jonathann Daval, prêt à "payer" pour le meurtre de sa femme Alexia, sera fixé sur son sort samedi en soirée, quand les assises de la Haute-Saône rendront leur verdict, dernier acte d'un procès ultra médiatisé et à haute intensité émotionnelle.

Ce samedi devrait marquer l'épilogue de ce procès hautement médiatique. Jonathann Daval, est jugé depuis lundi devant le cour d'assises de la Haute-Saône à Vesoul, pour le meurtre de sa femme Alexia en 2017. Il a reconnu le meurtre de son épouse et encourt la réclusion criminelle à perpétuité.

Ce vendredi, après un face-à-face avec la mère de la victime, cet informaticien de 36 ans s'est dit prêt à "payer". "J'ai plus d'avenir", a-t-il déclaré.

"Je ne me suis jamais projeté au niveau de la peine", a-t-il encore répondu à l'avocat général Emmanuel Dupic qui lui demandait "comment il voyait la suite" de sa vie une fois sorti de prison. "Peu importe, je dois payer pour les actes que j'ai commis", a ajouté le trentenaire lors de son interrogatoire de personnalité, avant que le début des plaidoiries.

"Une peine à la hauteur de nos souffrances"

Au 4e jour du procès, Jonathann Daval avait fait des aveux. Pour la première fois, il assurait qu'il avait "donné la mort" volontairement à sa femme. "Je lui ai donné la mort, oui, quand on étrangle quelqu'un comme ça, c'est pour donner la mort", avait-il lâché dans le silence glacial du prétoire.

Les parties civiles ont demandé une "peine à la hauteur de nos souffrances". Les conseils représentant les parents de la victime, Isabelle et Jean-Pierre Fouillot, sa soeur et son beau-frère, Stéphanie et Grégory Gay, ainsi qu'une quinzaine d'autres membres de sa famille, se sont succédé à la barre pour évoquer cette "jeune femme blonde, pétillante, sincère et spontanée, qui croyait à la vie, à l'amour".

Mais dans la nuit du 27 au 28 octobre 2017, de retour d'une soirée chez ses parents, "c'est la mort, une fin terrible qui attend Alexia", a lancé Me Caty Richard.

Notre futur, il est simple, nous avons pris perpétuité

Mercredi, le père d'Alexia s'était adressé aux jurés en réclamant "la peine maximale". "J’espère tout simplement que la peine maximum soit octroyée", avait-il affirmé. "Notre futur, il est simple, nous avons pris perpétuité. Est-ce que ce sera le cas de Jonathann, c'est vous qui en déciderez", a-t-il lancé à la Cour.

De son côté, la mère d'Alexia s'est dite déçue par sa confrontation avec l'accusé. Elle avait tenté une dernière fois d'arracher les réponses aux questions qui la taraudent sur les circonstances de la mort de sa fille. Refusant de croire qu'elle ait été tuée pour "de simples mots", comme le soutient Jonathann, elle a interpellé son ancien gendre lors d'un échange d'une grande intensité émotionnelle.

"Bon séjour en prison"

"Je pense qu'Alexia voulait s'en aller, c'est pour ça que tu l'as tuée?", l'avait-t-elle interrogé d'une voix douce, presque maternelle. Tout au long de cette confrontation, Jonathann Daval a assuré que le meurtre était survenu après une dispute, qu'il n'y avait pas eu préméditation. "C'est une dispute, Isabelle, faut le croire (...) J'ai perdu pied. Tout est ressorti en moi, toutes ces années de colère, que j'ai emmagasinées, ces reproches", avait-il soutenu, maintenant sa déposition de la veille.

Désabusée, elle lui avait alors souhaité "un bon séjour en prison". "Qu'il passe le plus (de temps) en prison, c'est tout ce que je demande", avait-elle indiqué à la presse à l'issue de cette confrontation.

Le procès, qui devait s'achever vendredi, a pris un important retard. L'avocat général devrait prononcer samedi matin son réquisitoire, avant que la défense ne plaide et que l'accusé n'ait le dernier mot. Le verdict est désormais attendu pour samedi en fin de journée.