Affaire Alexia Daval: les parents de la jeune femme demandent 360.000 euros à Jonathann

Selon des informations rapportées par l'Est Républicain, les parents de Jonathann Daval demandent 360.000 euros à Jonathann. Cette somme comprend 150.000 euros au titre du préjudice moral ainsi que 60.000 euros au titre du préjudice matériel, lié à la cession de leur ancien bar-restaurant-PMU La Terrasse".

"Les Fouillot ont subi un préjudice moral considérable, ils ont perdu leur fille, puis on leur a raconté des histoires. Il y a une répétition de souffrances qui fait que le préjudice d'affection me paraît hors norme, bien plus fort que dans d'autres affaires", a justifié l'avocat de la famille Me Gilles-Jean Portejoie auprès du Figaro.

La justice devra trancher au cours d'une audience civile, prévue au début de l'année 2021.

Jonathann Daval a été condamné à 25 ans de réclusion par la cour d'assises de la Haute-Saône samedi soir, à l'issue d'un procès très suivi et intense. La famille d'Alexia Daval avait dit sa satisfaction au vu de la peine prononcée et fait également part de sa volonté de tourner la page.

Employée de banque de 29 ans, Alexia Daval avait été retrouvée morte dans un bois de Haute-Saône le 30 octobre 2017. Son mari Jonathann avait donné l'alerte en premier, affirmant que son épouse n'était jamais rentrée de son jogging. Il avait été arrêté en janvier 2018 après avoir joué le veuf éploré pendant trois mois.



Après de multiples revirements, dont la mise en cause de sa belle-famille, il a reconnu le meurtre de sa femme au cours d'une violente dispute conjugale ainsi que la crémation de son corps.