Affaire Alexia Daval - Procès JOUR 1: amaigri, les traits tirés, Jonathann Daval est arrivé au tribunal

La découverte du corps en partie calciné d'Alexia Daval, le 30 octobre 2017, avait bouleversé la France: trois ans plus tard, le procès de son époux, Jonathann, s'est ouvert ce lundi devant la cour d'assises de Haute-Saône, à Vesoul.

Le procès très attendu de Jonathann Daval, un informaticien de 36 ans jugé pour le meurtre de sa femme Alexia en 2017, s'est ouvert lundi peu après 09 devant la cour d'assises de la Haute-Saône, à Vesoul.

L'audience a débuté par la désignation des jurés, sept femmes et un homme, dans la petite salle lambrissée de la cour d'assises où de grandes croix blanches tracées sur les bancs rappelaient les exigences de la distanciation sociale en pleine épidémie de Covid-19.

Jonathann Daval est apparu, le visage émacié, les traits tirés, et amaigri. Vêtu d'une marinière, il porte les cheveux coupés très courts, précise BFMTV. Selon l'Est Républicain, à la demande du président d'audience, Jonathann a décliné son identité "d'une voix faible presque enfantine". L'accusé devrait être invité à s'exprimer plus longuement en fin de matinée.



Vous devez Un tweet a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.

La mère de Jonathann Daval est présente. Il y a quelques jours, dans une interview donnée à l'Est Républicain, elle décrivait un homme "très stressé qui a peur des regards qui seront posés sur lui dans la salle". "Mais il veut parler. Il nous a dit qu’il allait révéler des choses qu’il n’a encore jamais dites. Mais je n’en sais pas plus. Il faut qu’il se libère, il faut qu’il avance. Il aimait et il aime toujours Alexia. Ce qui est arrivé, c’est vraiment du gâchis", avait-elle soufflé.

Martine Henry, mère de Jonathann Daval

Quant aux parents de la victime, Isabelle et Jean-Pierre Fouillot, ils ont indiqué attendre de ce procès de nouvelles "révélations" sur les circonstances du drame. "Nous on est là pour avoir de nouvelles révélations et puis mettre en exergue toutes les horreurs subies par Alexia", a indiqué la mère d'Alexia à nos confrères de BFMTV. Avant d'ajouter: "Je pense qu'on ne fait pas ça à un animal, c'est l'horreur la plus totale".

Jonathann Daval a reconnu le meurtre de son épouse et encourt la réclusion criminelle à perpétuité.

Isabelle et Jean-Pierre Fouillot, parents d'Alexia Daval