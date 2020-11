Le procès très attendu de Jonathann Daval, un informaticien de 36 ans jugé pour le meurtre de sa femme Alexia en 2017, s'est ouvert lundi devant la cour d'assises de la Haute-Saône, à Vesoul. Jugé pour "meurtre sur conjoint", il risque la réclusion à perpétuité.

La confrontation des parents d'Alexia avec l'accusé est d'autant plus attendue qu'ils en attendent des "révélations" et ont l'intention de lui demander très directement "pourquoi" il a tué leur fille. Elle devait avoir lieu mardi. Mais de longs débats techniques ont conduit le président de la Cour d'assises à la repousser à mercredi.

"Une journée cruciale"

Ce sera "une nouvelle journée cruciale", a prédit Isabelle Fouillot devant la presse, "le jour ou jamais" pour dire à Jonathann "tout ce que j'ai sur le cœur", a-t-elle encore souligné. La sœur d'Alexia et son mari, Stéphanie et Grégory Gay, viendront également déposer. Le face-à-face entre ce dernier et son beau-frère s'annonce tendu : durant l'instruction, Jonathann avait un temps accusé Grégory d'avoir tué Alexia.

L'enjeu est double mercredi pour l'accusé : cette confrontation avec son ancienne belle-famille puis un long interrogatoire. Il n'a eu la parole qu'à une reprise jusqu'à présent. C'était lundi, à l'ouverture de son procès quand il a réaffirmé d'un simple "oui" qu'il était le meurtrier de sa femme et le seul auteur de ce crime.

Retour sur la garde à vue de Jonathann : "une attitude passive"

L'audience a débuté à 9h. Le gendarme responsable de la garde à vue de Jonathann Daval en janvier 2018 prend la parole. Il explique comment après "32 h de silence", Jonathann a fini par avouer le meurtre de son épouse.

À son placement en garde à vue, l'accusé a "une attitude neutre, passive, il ne semble pas plus inquiet", explique le gendarme selon le quotidien l'Est Républicain. Peu bavard, il se montre distant et répète qu'il ne sait pas ce qu'il est arrivé à Alexia. "Il nous tient tête froidement. Ça n'est pas un comportement courant", souligne le gendarme. Puis vient l'heure des aveux. "Il se met à pleurer. Il est comme on l’a vu à la télévision. Il grimace beaucoup, quelques larmes coulent de ses yeux", relate le gendarme cité par nos confrères.

Les parents d'Alexia prennent la parole

C'est Jean-Pierre Fouillot, le père de la jeune femme, qui a pris la parole en premier devant la Cour. "Alexia était une fille tout ce qu’il y a de plus simple, de plus sourire, de plus aimant. C’était une jeune fille avec d’énormes qualités. C’était notre lumière, notre joie de vivre. Un bonheur immense", souffle-t-il, "d'une voix tremblante", comme le rapporte l'Est Républicain. Avant d'ajouter: "Malheureusement, Jonathann, ce fameux jour, nous a éteint la lumière. La lumière du bonheur, de la sérénité. Nous sommes désormais en mode veilleuse. Suite au drame, trois mois se sont écoulés en présence de Jonathann à la maison constamment".

Rappel des faits

Jonathann Daval, qui avait joué les veufs éplorés pendant trois mois avant d'être arrêté, a livré durant l'instruction pas moins de sept versions de la mort de sa femme, une employée de banque de banque retrouvée morte le 30 octobre 2017 dans un bois à quelques kilomètres du domicile conjugal de Gray-la-Ville (Haute-Saône).

Il avait avoué le meurtre avant de se rétracter et d'inventer un invraisemblable complot familial, pour finalement reconnaître de nouveau le meurtre de son épouse commis selon lui lors d'une violente dispute conjugale.

L'informaticien de 36 ans, qui a aussi reconnu avoir incendié en partie le corps de son épouse, soutient toutefois ne jamais avoir voulu la tuer.

Jonathann et Alexia Daval avaient toutes les apparences d'un couple idéal. Mais ils vivaient en réalité en pleine "conjugopathie", selon Me Schwerdorffer. "On était face à un couple en grande souffrance qui ne savait pas comment s'en sortir et qui ne s'en sortait pas", a-t-il analysé.

Jonathann avait "un mode de fonctionnement basé sur le mensonge", a reconnu l'avocat, bien conscient que "l'unique possibilité" pour son client "d'avoir un procès juste", c'est désormais "d'être authentique et sincère", il le "doit à sa famille" et "à la famille d'Alexia".

