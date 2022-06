Affaire Alexia Daval: que va devenir la maison où vivait le couple avant le meurtre? Une décision a été prise

C'est la fin d'une procédure judiciaire entamée par les proches d'Alexia Daval. Après sa mort, la maison où vivait Alexia et Jonathann était revenue à 50% à Jonathann Daval. L'autre moitié était détenue par les proches de jeune femme. Ces derniers avaient alors saisi la justice pour devenir les seuls propriétaires. Selon des informations du Parisien et repérées par BFM TV, c'est désormais chose faite. La décision judiciaire qui avait ordonné à Jonathann Daval de céder sa part est devenue définitive.

La maison appartient désormais intégralement aux proches de la jeune femme. "Les parents d'Alexia n'avaient qu'une seule véritable revendication, c'était de récupérer cette maison de famille, à la fois lieu du bonheur et de la tragédie", a indiqué Gilles-Jean et Jean-Hubert Portejoie, avocats des parents et de la sœur d'Alexia Fouillot au quotidien.

Un bien estimé à 170.000€

Le bien, dont la valeur est estimée à 170.000€, doit être revendu. BFM TV rapporte que la vente de ce dernier devrait contribuer à l'indemnisation des proches de la jeune femme. De son côté, la cour d'appel de Besançon avait confirmé le 10 juin dernier la condamnation de Jonathann Daval à verser près de 160.000 euros de dommages et intérêts à la famille de la victime.

Jonathann Daval a tué son épouse Alexia dans la nuit du 27 au 28 octobre 2017 à leur domicile de Gray-la-Ville (Haute-Saône). Le lendemain il a transporté son corps dans un bois avant d'y mettre le feu et de donner l'alerte, soutenant que sa femme n'était pas revenue de son jogging. Le corps d'Alexia avait été retrouvé deux jours plus tard. Pendant trois mois, Jonathann Daval avait montré le visage d'un veuf éploré dans les médias, avant d'être confondu.