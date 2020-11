Le procès très attendu de Jonathann Daval, un informaticien de 36 ans jugé pour le meurtre de sa femme Alexia en 2017, s'est ouvert lundi devant la cour d'assises de la Haute-Saône, à Vesoul. Jugé pour "meurtre sur conjoint", il risque la réclusion à perpétuité.

Coup de théâtre au procès de Jonathann Daval : alors qu'il était en plein interrogatoire sur le meurtre de sa femme Alexia, l'accusé a fait un malaise mercredi soir, poussant le président de la cour d'assises à suspendre les débats. L'audience a pu reprendre normalement après examen médical de l'accusé. Un certificat médical de compatibilité a été donné et un médecin est présent dans la salle.

Ce jeudi matin, les psychologues et psychiatres ont été entendus. Ils ont dressé le profil psychologique de l'accusé décrivant un homme immature à la personnalité caméléon. Le psychologue est notamment revenu sur le récent malaise de Jonathann, témoignant selon lui d'une personnalité complexe. Il décrit un homme "bien sous tous rapports" capable de s'adapter en fonction des personnes avec qui il se trouve. Et une autre facette de l'accusé existerait montrant un "homme plus agressif, plus solide et dominateur qu'il n'y paraît".

"J’ai l’impression que Jonathann finit par croire à ce qu’il dit. Et si les deux personnalités en lui tentent de se rejoindre, il ne se sent pas bien (...) C’est son corps qui a parlé. Ses deux personnalités étaient en train de se confronter en lui. La seule solution, c’était que son corps lâche", a estimé le spécialiste cité par l'Est Républicain. Avant d'ajouter: "Il sait ce qu’il a fait, mais comme il ne peut pas accepter cette personne, pour son image, il l’enfouit en lui-même".

Rappel des faits

Jonathann Daval est jugé pour le meurtre de sa femme Alexia. Le corps de cette employée de banque de 29 ans avait été retrouvé le 30 octobre 2017 dans un bois, à quelques kilomètres du domicile conjugal de Gray-la-Ville (Haute-Saône).

Cet informaticien aujourd'hui âgé de 36 ans a joué pendant trois mois les veufs éplorés, avant d'être interpellé. Après avoir présenté plusieurs versions des faits, il avait fini par reconnaître avoir tué Alexia lors d'une dispute.

Il avait aussi avoué avoir partiellement incendié son corps. Une version qu'il a réitérée mercredi.