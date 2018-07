Affaire Benalla: Strzoda n'avait "pas assez d'éléments" pour saisir la justice

Le directeur de cabinet du président Emmanuel Macron, Patrick Strzoda, a affirmé mardi ne pas avoir saisi la justice à propos des actes commis par Alexandre Benalla le 1er mai parce qu'il n'avait "pas assez d'éléments" pour le faire.

"J'ai considéré qu'à mon niveau je n'avais pas assez d'éléments pour justifier un recours à l'article 40", a déclaré M. Strzoda devant la commission d'enquête de l'Assemblée, soulignant qu'aucune plainte n'avait été déposée et que les "autorités d'emploi" de M. Benalla ne l'avait "jamais évoqué ou suggéré".

De plus, "cette scène a été signalée sur la plateforme de l'IGPN (Inspection générale de la police nationale), elle a été analysée par des spécialistes et aucune information de cette analyse ne m'a été adressée allant dans le sens d'un article 40", a-t-il poursuivi.

Selon cet article 40 du code pénal, "toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République". Mais le Code ne prévoit toutefois aucune sanction pénale en cas de manquement à cette obligation.

"Donc le 2 mai, avec le souci de prendre une sanction immédiate, et sur la base des informations dont je disposais, j'ai pris cette sanction de suspension et de rétrogradation, avec une lettre d'avertissement valant notification de licenciement en cas de nouveau comportement fautif (...) Je comprends parfaitement qu'on puisse considérer que (cette sanction) n'était pas adaptée, en tout cas en ce qui me concerne j'assume ma décision", a-t-il conclu.

Cette rétrogradation a consisté à "décharger (M. Benalla) de la participation à l'organisation des déplacements officiels du président de la République".

M. Strzoda a dénoncé dans son propos liminaire le comportement "fautif" et "inacceptable" de l'adjoint du chef de cabinet de l'Elysée. Ayant convoqué M. Benalla le 2 mai, il l'a "informé que sa participation à une opération de maintien de l'ordre ne faisait pas partie de sa mission d'observation" et qu'il ferait l'objet d'une sanction, dont a été informé le président de la République via le secrétaire général de l'Elysée.

Alors que le fait de savoir si M. Benalla était dûment autorisé à se trouver sur les lieux de la manifestations a fait l'objet d'une controverse, le préfet a indiqué lui avoir donné son "feu vert", M. Benalla lui ayant indiqué avoir été invité à se rendre à la manifestation par le chef d'état-major de la Direction de l'ordre public et de la circulation, Laurent Simonin.

"Je ne me suis pas opposé à ce qu'il participe en qualité d'observateur à cette journée du 1er-mai, et je lui ai bien rappelé qu'il était hors de question de participer activement à des opérations sur le terrain", a-t-il dit, en précisant par la suite que c'était "la première fois" que M. Benalla lui demandait son accord pour aller sur une manifestation.

M. Strzoda a précisé que le rôle de M. Benalla avant d'être sanctionné était de coordonner "des services qui concourent aux déplacements officiels du président de la République", et qu'il n'avait jamais été question qu'il prenne la "direction d'un service amené à regrouper les services de sécurité de l'Elysée", comme l'ont avancé certains médias.