Affaire Daval en France: un cheveu trouvé dans la voiture de l'accusé pose question

Jonathann Daval, soupçonné du meurtre de son épouse Alexia, a-t-il bénéficié de la complicité de ses proches? La question est relancée alors que le média français Le Parisien dévoile ce mardi qu'un cheveu appartenant à sa mère a été retrouvé dans le coffre de la voiture qui a servi à transporter le cadavre d'Alexia Daval.



Pour rappel, Alexia Daval avait disparu le 28 octobre 2017. Son mari prévient la police et affirme qu'il ne l'a plus vue depuis qu'elle a été faire son jogging le matin. Le cadavre de la femme est retrouvé deux jours plus tard, calciné. Avant que l'enquête de la police ne fasse peser tous les soupçons sur lui, Jonathann Daval est apparu aux yeux du public comme le mari éploré qui a perdu sa compagne dans des circonstances terribles. Mais le 29 janvier 2018, son statut bascule complètement lorsque la police l'interpelle.





Un cheveu découvert sur une planche en bois



Ce mardi, Le Parisien révèle que les parties civiles ont découvert, en analysant le dossier d'instruction, qu'un cheveu découvert dans le coffre de la voiture professionnelle de Jonathann Daval appartenait à la mère de ce dernier. Jusqu'à présent, l'ADN de ce cheveu était non identifié. Il avait été extrait au début de l'enquête. Élément troublant: il a été trouvé dans le coffre dans lequel le corps d'Alexia Daval a été transporté avant d'être déposé dans un bois à quelques kilomètres du domicile conjugal.



Le cheveu long de huit centimètres a été découvert sur un morceau de bois qui présentait deux autres ADN: celui de Jonathann et celui d'Alexia. La planche en bois se trouvait sous un carton et sous une imprimante. Jonathann Daval avait récupéré ces objets le matin de la disparition de sa femme, vraisemblablement pour simuler un emploi du temps chargé. Une mise en scène, comme il l'a ensuite admis.



L'ADN du cheveu a pu être comparé à celui de Martine Henry, la mère de l'accusé, car l'ADN de cette dernière avait été prélevé pour une autre analyse: les enquêteurs l'avaient recueilli pour vérifier si son empreinte génétique était trouvée sur le drap qui a servi à envelopper Alexia.



Pour l'instant, rien ne permet de dire que la mère de Jonathann Daval aurait été complice des actes de son fils. Jonathann Daval se rendait régulièrement chez sa mère avec sa voiture de fonction. Mais cette révélation pourrait mener les enquêteurs vers de nouvelles investigations.