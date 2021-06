Affaire Delphine Jubillar: après la mise en examen du mari, les enfants du couple ont été placés

Cédric Jubillar a été mis en examen et écroué pour "homicide volontaire par conjoint", six mois après la disparition de son épouse, Delphine, 33 ans, infirmière et mère de leurs deux enfants. Il conteste toute implication.

Selon des informations rapportées par Le Parisien et reprises par BFM TV, les deux enfants du couple âgés de 6 et 2 ans ont été placés après une décision de justice. Les enfants ont rejoint le domicile de Stéphanie, la sœur aînée de Delphine Jubillar. Selon nos confrères, la mère de Cédric Jubillar disposera d'un

Toujours selon ces informations, la mère de Cédric Jubillar aura le droit de les accueillir un week-end sur deux et chaque mardi soir. L'un des deux frères de Delphine Jubillar aura droit de les accueillir pendant un week-end par mois. Cédric Jubillar, présent lors de l'audience, s'était dit favorable au placement de ses enfants chez sa mère. La décision du placement des enfants chez leur tante peut faire l'objet d'un appel.