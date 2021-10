Affaire Delphine Jubillar: cette semaine pourrait marquer un tournant dans l'enquête

Cédric Jubillar, le mari de Delphine et principal suspect dans l'enquête sur sa disparition, va de nouveau être entendu par les juges ce vendredi 15 octobre. "Un interrogatoire au fond, le premier depuis celui qu'il a subi sa garde à vue entre le 16 et le 18 juin dernier", écrit Le Parisien, cité par plusieurs médias français.

À l'approche de ce nouveau rendez-vous judiciaire, son avocat, Me Alexandre Martin, s'est exprimé au micro de Sudradio. "Les recherches me semblent être une priorité Ensuite, en fonction des éléments trouvés par les enquêteurs, mon client sera interrogé. Il y a déjà eu des mois de recherche. Cédric Jubillar s’expliquera sur toutes les questions qui lui seront posées. Encore une fois, c’est un dossier dans lequel il clame son innocence, vide de preuves", a-t-il souligné.

On est devant un véritable mystère

Cédric Jubillar "attend avec impatience son interrogatoire", affirme son avocat. A l'issue de cette convocation, il envisage une nouvelle demande de remise en liberté. "Je considère en tout état de cause que la justice a un peu des œillères et focalise toute son attention sur Cédric Jubillar. Il n’y a aucun élément qui puisse expliquer qu’il puisse être le coupable dans cette affaire, si tant est que Delphine Jubillar ait été tuée. On est devant un véritable mystère. Il n’y a pas de corps, pas de scène de crime", a-t-il souligné à Sudradio.

Il y a quelques jours, l'enquête semblait prendre un nouveau tournant avec le déploiement de gendarmes spécialistes de la spéléologie. "La gendarmerie n'a jamais caché que ces dernières se poursuivaient ponctuellement, dans des veines souterraines difficiles d'accès en particulier, à proximité du domicile des Jubillar", avait rapporté La Dépêche du Midi.