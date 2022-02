Affaire Delphine Jubillar: des traces de sang découvertes dans la voiture d'un ami

Nouveau rebondissement dans l'affaire de la disparation de Delphine Jubillar, en France. Cette infirmière n'a plus donné signe de vie depuis décembre 2020. Selon le journal Le Parisien, plusieurs traces de sang ont été détectées dans une voiture blanche appartenant à une connaissance du mari, Cédric Jubillar.

Pour rappel, Cédric Jubillar, clame son innocence depuis le début de l'affaire. Il est en détention provisoire depuis le 18 juin 2021, date de sa mise en examen.

Les traces de sang découvertes, au nombre de sept, par les enquêteurs sont accompagnées de cheveux non identifiés. Les relevés sont partis à l'analyse. Le résultat est attendu pour fin mars.

Cédric a pu venir en pleine nuit prendre ma voiture

C'est un détenu de la prison où se trouve en ce moment Cédric Jubillar qui a mis les enquêteurs sur la piste. Selon ce détenu, Cédric lui aurait dit qu'il avait utilisé une voiture blanche qui ne lui appartenait pas. "Il m’a dit qu’il n’allait pas être assez stupide pour utiliser sa propre voiture", a ajouté le détenu.

Le propriétaire de la voiture n'est autre qu'un ami de Cédric Jubillar qui habite dans la région. Il a affirmé aux enquêteurs que Cédric Jubillar aurait très bien pu lui emprunter sa voiture sans qu'il ne s'en rende compte.

"Il venait chez moi quand il le voulait, et rentrait chez moi comme dans un moulin. Une fois, il est même rentré alors que je dormais et que j’étais dans mon lit pour me demander des produits stupéfiants. (…) "Soit les clés étaient sur le contact, soit elles se trouvaient près de l’entrée de la table. Ma porte d’entrée étant toujours ouverte, à cette époque, n’importe qui pouvait entrer. Donc Cédric a pu venir en pleine nuit prendre ma voiture et me la ramener sans que je ne m’en aperçoive." Cédric Jubillar, peintre-plaquiste , sera à nouveau entendu par les juges ce vendredi 11 février. Au moment de la disparition, le couple était en instance de divorce, une séparation à l'initiative de l'infirmière que Cédric Jubillar avait du mal à accepter, selon les enquêteurs.

Des fouilles de grande ampleur avaient été entreprises non loin du domicile de la famille Jubillar le 17 janvier, à la suite de déclarations d'un voisin de cellule du mari à la maison d'arrêt de Seysses, près de Toulouse.



Elles ont pris fin le 4 février, sans résultat.