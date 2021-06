Affaire Delphine Jubillar: en prison, Cédric Jubillar "garde le sourire depuis son arrivée"

Cédric Jubillar a passé ses premières nuits à la prison d'arrêt de Seysse. Selon les premiers témoignages, l'homme semble rester serein. "Il garde le sourire depuis son arrivée. Son attitude frôle l'arrogance", rapporte un surveillant dans un article de la Dépêche.

Compte tenu de la grande médiatisation de l'affaire, Cédric Jubillar a été directement transféré au quartier isolement. Dans sa cellule de 13m2, il dispose d'une douche, de toilettes, d'un lit, d'une télévision et d'un téléphone. "Quelques minutes après s'être installé dans ces nouveaux quartiers, l'homme a appelé sa nouvelle compagne. La conversation est automatiquement enregistrée", a indiqué une source à nos confrères de la Dépêche.

Cédric Jubillar a été mis en examen et écroué vendredi, six mois après la disparition de son épouse, Delphine Jubillar, 33 ans, une infirmière du Tarn et mère de leurs deux enfants. Il a été mis en examen pour "homicide volontaire par conjoint et vient d'être placé sous mandat de dépôt. (...) Il conteste son implication dans cette affaire", avait déclaré le procureur Dominique Alzeari, lors d'une conférence de presse d'une heure.

Rappel des faits

L'homme avait signalé aux gendarmes la disparition de la mère de ses deux enfants de 2 et 6 ans dans la nuit du 15 au 16 décembre à Cagnac-les-Mines, près d'Albi. Le couple était en instance de divorce.

Selon la version du mari, Delphine Jubillar est sortie de la maison le 15 décembre vers 23H00 pour promener leurs deux chiens, en plein couvre-feu, vêtue d'une doudoune blanche et avec son téléphone portable. Les chiens seraient revenus à la maison sans elle, selon le mari.



Réveillé vers 04H00 par les pleurs de leur fille, Cédric Jubillar se serait alors rendu compte de l'absence de son épouse et aurait téléphoné à des amies de cette dernière, habitant le village, pensant qu'elle pouvait se trouver chez l'une d'elles. Il a ensuite appelé la police.