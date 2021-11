Lors de son audition organisée le 15 octobre dernier à Toulouse, le mari de Delphine Jubillar, Cédric, a continué de clamer son innocence. Il a notamment répondu aux questions des juges sur l'état de son couple et sur les rumeurs qui font écho de menaces prononcées à l'encontre de Delphine.

Le 15 octobre dernier, Cédric Jubillar était auditionné par deux juges d'instruction à Toulouse dans le cadre de l'enquête sur la disparition de sa femme. Durant cette audition, il avait maintenu sa ligne de défense. Il avait clamé son innocence, affirmant que sa place n'était pas en prison.

Nos confrères du Parisien ont pu se procurer le procès-verbal rédigé à l'issue de cette audition. Dans le quotidien diffusé ce 15 novembre, ils rapportent les coulisses de ce face-à-face durant lequel Cédric Jubillar semble avoir eu réponse à tout. Le père de famille a notamment été interrogé sur sa relation avec sa femme, devenue conflictuelle depuis quelques temps. Le couple était en instance de divorce.

Face aux juges, Cédric Jubillar a affirmé avoir découvert l'existence d'un amant dans la vie de sa femme. "Je m'en moque un peu. Je suis le seul et l'unique homme dans sa vie et je suis le premier, donc je me dis que si elle peut aller voir ailleurs et qu'elle me revienne en voyant que c'est nul, tant mieux", a-t-il lancé. Selon lui, s'il l'a espionnée et réuni les preuves de son adultère, c'est uniquement dans le cas où le partage de la garde des enfants aurait été un problème.

Les juges sont également revenus sur les menaces verbales qu'auraient proféré Cédric Jubillar à l'encontre de sa femme. Devant sa mère, le plaquiste-peintre aurait dit: "J'en ai marre, je vais la tuer, je vais l'enterrer, personne ne la retrouvera". Cédric Jubillar ne dément pas avoir tenu ces propos et tente de se justifier, comme le rapporte le Parisien. "J'étais en colère, ce sont des mots jetés en l'air", a-t-il affirmé.

Cédric Jubillar a affirmé avoir tenu de tels propos à cause d'un état de lassitude et d'énervement. Il se dit exténué d'être "sur tous les fronts". "J'en avais marre, j'étais sur tous les fronts, les enfants, le ménage, la nourriture, j'étais tout seul à tout faire", a-t-il assuré.

Face aux juges, il a continué de plaider son innocence et conseillé aux juges d'explorer d'autres pistes. "Peut-être que si vous exploitiez plus les autres, on pourrait la retrouver plus facilement", a-t-il souligné.

Une nouvelle demande de remise en liberté doit être examinée ce mardi 16 novembre. Sa détention provisoire depuis le 18 juin est considérée comme "abusive" par ses défenseurs, ce qui motive cette nouvelle demande.

Rappel des faits

Delphine Jubillar, 33 ans, qui travaillait comme infirmière de nuit dans une clinique d'Albi, et son mari Cédric, peintre-plaquiste intérimaire, vivaient dans une villa encore en chantier à Cagnac-les-Mines, un village du Tarn. Le 16 décembre 2020 à l'aube, son mari signalait sa disparition aux gendarmes.

Les deux magistrates en charge de l'affaire depuis fin décembre 2020 avaient déjà interrogé Cédric Jubillar en avril, mais en qualité de partie civile.

Onze mois après la disparition, les recherches continuent dans les environs de Cagnac-les-Mines pour retrouver le corps, qui pourrait révéler des indices. Le mois dernier, des spéléologues ont inspecté des friches industrielles datant de l'exploitation minière, en vain.