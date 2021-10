Affaire Delphine Jubillar: l'enquête prend un nouveau tournant

Les investigations continuent pour tenter de retrouver Delphine Jubillar, portée disparue depuis mi-décembre dernier. Selon des informations de La Dépêche du Midi, l'enquête semble prendre un nouveau tournant cette semaine. Des gendarmes spécialistes de la spéléologie ont rejoint les enquêteurs pour participer aux recherches. "La gendarmerie n'a jamais caché que ces dernières se poursuivaient ponctuellement, dans des veines souterraines difficiles d'accès en particulier, à proximité du domicile des Jubillar", rapporte le quotidien.

Les spéléologues sont des spécialistes. Sollicités en cas de besoin, ces enquêteurs évoluent en milieu souterrain et participent à des opérations de secours. Comme le rapporte la gendarmerie sur le site du ministère français, "les groupes de spéléologues se trouvent en Isère et dans les Pyrénées-Atlantiques. Les spéléologues sont sélectionnés parmi les gendarmes de brigade ou les gendarmes de haute montagne. Ils et elles peuvent être amenés à rejoindre tous types de missions souterraines : sites naturels (grottes et gouffres), artificiels (carrières, galeries), industriels ou urbains (égouts, puits, ouvrages d'art). Leur mission est de venir en aide lorsque les gendarmes ne peuvent explorer ces milieux. Ils sont appelés pour des enquêtes, des recherches ou des secours, et œuvrent en compagnie de plongeurs, de montagnards, d'enquêteurs spécialisés, de jour comme de nuit".



Selon la version du mari, Delphine Jubillar est sortie de la maison le 15 décembre vers 23H00 pour promener leurs deux chiens, en plein couvre-feu, vêtue d'une doudoune blanche et avec son téléphone portable. Les chiens seraient revenus à la maison sans elle, selon le mari. Réveillé vers 04H00 par les pleurs de leur fille, Cédric Jubillar se serait alors rendu compte de l'absence de son épouse et aurait téléphoné à des amies de cette dernière, habitant le village, pensant qu'elle pouvait se trouver chez l'une d'elles. Il a ensuite appelé la police.