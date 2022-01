Les fouilles continuent pour retrouver le corps de Delphine Jubillar: après le débroussaillage, place aux détecteurs de métaux

Les fouilles pour retrouver le corps de Delphine Jubillar, disparue fin 2020, se poursuivaient lundi près d'un champ photovoltaïque de Cagnac-les-Mines, dans le Tarn, pour la troisième semaine de cette nouvelle phase de recherches, a constaté un correspondant de l'AFP.



Equipés de détecteurs de métaux, une dizaine de gendarmes, appuyés par les experts d'une unité de Fouille opérationnelle spécialisée (FOS) de l'armée, ont inspecté cette zone, dont les alentours ont été débroussaillés les jours précédents.



Les recherches se déroulent désormais sur un secteur situé à environ 1,5 km du domicile du couple Jubillar et à la même distance de la ferme où les opérations ont débuté le 17 janvier.

Les fouilles se sont d'abord concentrées sur le hameau de Drignac avant d'être réorientées vers un autre secteur des environs de Cagnac-les-Mines, village proche d'Albi.



Delphine Jubillar, une infirmière de 33 ans, a disparu dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, en plein couvre-feu sanitaire du Covid-19. Son mari avait donné l'alerte aux gendarmes au petit matin, affirmant qu'elle était allée promener leurs chiens la veille au soir et qu'elle n'était pas rentrée.

Cédric Jubillar, principal suspect dans l'affaire



Les enquêteurs se sont orientés sur Drignac, à la suite de déclarations d'un voisin de cellule du mari, Cédric Jubillar, à la maison d'arrêt de Seysses, près de Toulouse.

Ce détenu a affirmé aux enquêteurs que Cédric Jubillar, principal suspect dans cette affaire, lui avait déclaré avoir enterré le corps de son épouse aux abords d'une ferme de ce hameau.



Les gendarmes ont engagé des investigations dans ce périmètre, plus poussées que celles effectuées début 2021. Pour cela, ils ont minutieusement passé des radars et détecteurs de métaux dans les sous-bois escarpés et difficiles d'accès.

Depuis la disparition de Delphine Jubillar il y a plus d'un an, son mari répète qu'il est innocent. Estimant avoir suffisamment d'éléments à charge contre lui, les juges d'instruction l'ont mis en examen et placé en détention provisoire le 18 juin 2021.



Le peintre-plaquiste, âgé aujourd'hui de 34 ans, doit être à nouveau entendu par les enquêteurs le 11 février, notamment au sujet des révélations à son voisin de cellule à la maison d'arrêt de Seysses.



Au moment de la disparition, le couple était en instance de divorce, une séparation à initiative de l'infirmière que Cédric Jubillar avait du mal à accepter, selon les enquêteurs.