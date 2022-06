Affaire Delphine Jubillar: maintien en prison ou remise en liberté pour Cédric, soupçonné du meurtre?

Cédric Jubillar, soupçonné du meurtre de son épouse Delphine, disparue une nuit de décembre 2020 dans le Tarn (sud de la France), restera-t-il en prison? Un juge entendra jeudi le suspect n°1, détenu depuis un an, avant de décider de son éventuelle remise en liberté.



"Le mandat de dépôt, d'une durée d'un an, arrive à échéance dans quelques jours. Cédric Jubillar est innocent, la détention est injustifiée et on va le répéter devant le juge des libertés et de la détention, jusqu'à ce qu'on soit entendus", martèle Jean-Baptiste Alary, l'un de ses défenseurs. "C'est un dossier qui, au lieu de s'étayer, se délite, s'effondre chaque jour un peu plus", estime l'avocat.

Le 18 juin 2021, six mois après que l'infirmière de 33 ans a été vue pour la dernière fois chez eux à Cagnac-les-Mines, près d'Albi, son mari a été inculpé pour homicide volontaire. Avant d'être placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Seysses, près de Toulouse. Cédric Jubillar maintient qu'il n'a rien à voir avec la disparition de sa femme, qui venait de lui annoncer sa décision de divorcer.

Un faisceau d'indices selon les enquêteurs

Ses avocats ont déposé plusieurs demandes de mise en liberté, toutes rejetées. Sans preuve accablante, aveux, scène de crime ou corps pouvant livrer des éléments décisifs, les enquêteurs estiment toutefois avoir réuni un faisceau d'indices suffisant pour justifier le maintien en prison du peintre-plaquiste de 34 ans.

L'audience devant le juge, qui se tiendra probablement à huis clos selon Me Alary, est prévue jeudi à 10h00 au palais de justice de Toulouse, en présence de ses avocats.

Pour Philippe Pressecq, avocat de proches de Delphine Jubillar, "il n'y a pas débat, les conditions du maintien en détention sont réunies. Il y a des indices graves et concordants laissant penser que la personne inculpée a participé à l'infraction". Depuis un an, ajoute-t-il, "nous n'avons pas vu un seul élément venir dire l'inverse. Dans le dossier, on a trois pages d'éléments graves et concordants contre Cédric Jubillar. Personne ne comprendrait qu'il ne soit pas maintenu en détention".

Si les défenseurs contestent la décision du JLD, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse sera saisie.

Delphine, qui travaillait comme infirmière de nuit dans une clinique d'Albi, a disparu dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 de la maison où le couple vivait avec leurs deux enfants. Au petit matin, le mari a alerté les gendarmes, affirmant qu'elle était sortie en fin de soirée promener leurs chiens et qu'il ne l'avait pas revue. Depuis, les enquêteurs ont mené, en vain, des recherches de grande ampleur pour tenter de trouver le corps.