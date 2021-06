Affaire Elodie Kulik: en appel, Bardon plaide de nouveau "non coupable"

"Non coupable": Willy Bardon, condamné en décembre 2019 à trente ans de réclusion criminelle pour l'enlèvement, le viol et la mort d'Elodie Kulik en 2002, a de nouveau clamé son innocence lundi à l'ouverture de son procès en appel devant la cour d'assises du Nord.

Sa personnalité contrastée, difficile à saisir au regard des échos dissonants de ses proches qui le décrivent pour certains comme "bon, gentil" et "serviable", pour d'autres comme un "magouilleur, flambeur" et "dragueur" invétéré, a rapidement occupé le centre des débats.

"Enfin ! Willy Bardon est malheureux depuis sept ans, moi ça va faire vingt ans", s'était ému quelques minutes avant l'audience, à l'entrée du tribunal, le père de la victime, Jacky Kulik, brandissant un large portrait de sa fille, morte à 24 ans. "J'espère qu'il aura au minimum la même (peine), voire davantage".

Dès l'ouverture, la défense a demandé en vain un renvoi, avant de réclamer la remise en liberté de l'accusé pour la durée du procès, également rejetée par la cour.

En chemise grise et crâne rasé dans le box, l'accusé de 46 ans a, comme depuis sa première interpellation, plaidé "non coupable".

- Des voix d'hommes -

Incarcéré en janvier 2020, M. Bardon avait vu sa troisième demande de remise en liberté acceptée en septembre, mais avait été réincarcéré en mai pour ne pas avoir respecté son contrôle judiciaire, en entrant en contact avec un témoin.

Le procès de première instance avait été marqué, à Amiens, par sa tentative de suicide quelques secondes après l'énoncé du verdict. Le quadragénaire, reconnu coupable de viol, enlèvement et séquestration suivis de mort, mais acquitté du chef de "meurtre", avait ingurgité un puissant pesticide.

Le 11 janvier 2002, Elodie Kulik, directrice d'une agence bancaire, était retrouvée dénudée et partiellement calcinée à Tertry (Somme), à six kilomètres de sa voiture accidentée.

Avant de mourir, elle avait appelé les secours, un enregistrement glaçant de 26 secondes considéré comme la pièce maîtresse du dossier, où ses hurlements se mêlent à au moins deux voix d'hommes. L'un d'eux a été confondu par son ADN, retrouvé sur la scène de crime. Décédé en 2003, cet agresseur présumé, Grégory Wiart, n'a pas pu être jugé.

Membre du cercle intime et de la "bande de passionnés de 4x4" de M. Wiart, Willy Bardon, ancien plombier et tenancier de bar, était placé en garde à vue en 2013 avec sept proches. Plusieurs assuraient alors reconnaître sa voix dans l'enregistrement téléphonique.

- "Double vie" -

"Y a-t-il deux Willy Bardon ?", a lancé lundi soir l'avocat des parties civiles, Me Didier Seban, interrogeant l'enquêtrice de personnalité.

Car cet homme, cadet d'une fratrie de sept demi-frères et soeurs à l'enfance "heureuse", et père de famille, est présenté par certains témoins comme "sociable", entouré et "serviable", quand d'autres le voient "flambeur, magouilleur", pratiquant "l'arnaque" et le travail non déclaré, mais aussi dragueur à la consommation d'alcool excessive.

La découverte, au moment de l'enquête, "d'une relation cachée" avec la compagne de son neveu, Amélie D., "a changé la perception" des proches, a analysé l'enquêtrice.

"Il est bon, gentil, généreux", a dit à la barre sa compagne au moment des faits, Christelle P.. "Je ne connaissais pas" l'homme décrit par les gendarmes comme infidèle, adepte des "plans à trois" et "bars à thèmes", au tempérament parfois violent et outrancier, a-t-elle ajouté.

"J'avais une grande gueule (...) j'aime bien boire un coup", mais "je ne suis pas le premier à avoir une maîtresse", a réagi dans le box Willy Bardon.

L'un de ses avocats, Me Gabriel Dumenil, a déploré qu'on "fasse le rapprochement entre cette double vie amoureuse" et "le fait qu'il ait pu mentir" sur les faits qui lui sont reprochés.

"Dans cette affaire, il y a tellement peu de preuves matérielles (...) qu'on s'attache à des petits éléments" de la vie quotidienne, a-t-il commenté plus tard auprès de la presse. "Mais il est innocent et on le démontrera".