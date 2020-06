Affaire Estelle Mouzin: la justice fouille les terres de Fourniret dans les Ardennes

(Belga) L'espoir d'élucider une disparition, dix-sept ans après: des fouilles débutent lundi dans les Ardennes françaises pour tenter de retrouver le corps d'Estelle Mouzin, disparue en 2003, sur au moins une ancienne propriété du tueur en série Michel Fourniret qui a récemment avoué son meurtre.

Sous la houlette de la juge d'instruction parisienne Sabine Kheris, les enquêteurs de la section de recherches de Dijon se rendent à Ville-sur-Lumes, près de Charleville-Mézières, dans une maison un temps occupée par la soeur du criminel, décédée en 2002. Régulièrement visitée par Michel Fourniret jusqu'à son arrestation en 2003, la propriété n'a encore jamais été fouillée. La justice s'intéresse particulièrement à la cave, dont le sol autrefois constitué de terre aurait été recouvert de béton par "l'Ogre des Ardennes", selon des sources concordantes. Les militaires prévoient dans un premier temps de "radiographier" le sol, avant d'envisager de creuser, ont précisé ces sources. Questionné par Mme Kheris, lors de son dernier interrogatoire, sur l'éventualité qu'il ait amené la fillette dans cette maison restée vide depuis le décès de sa soeur, "l'Ogre des Ardennes" avait répondu: "C'est tout à fait pertinent". "Pas du tout improbable, seulement il faudrait mettre des images dessus et ce n'est pas évident, je suis paumé", avait ajouté l'homme aujourd'hui âgé de 78 ans, qui souffre de troubles de la mémoire mais se décrit aussi comme un "joueur d'échecs", prenant plaisir à la confrontation avec la juge. A une dizaine de kilomètres, les gendarmes pourraient aussi entreprendre des fouilles autour du Château de Sautou, à Donchéry. C'est dans cette propriété de quinze hectares, entourée de bois, qu'avaient été retrouvés en 2004 les corps de deux jeunes femmes de 12 et 22 ans, sur des indications du tueur. Décrit par l'expert psychiatre Daniel Zagury comme "le tueur en série français le plus abouti", Michel Fourniret avait été incarcéré pour la première fois en 1984, pour des agressions sexuelles sur une douzaine de jeunes femmes. "Braconnier" obsédé par les jeunes vierges, il a été reconnu coupable en 2008 des meurtres de sept jeunes femmes ou adolescentes entre 1987 et 2001, et condamné à la perpétuité incompressible, avant d'être à nouveau condamné en 2018 pour l'assassinat crapuleux de Farida Hammiche. En février 2018, il a avoué avoir tué deux autres jeunes femmes dans l'Yonne: Marie-Angèle Domece, disparue en 1988 à 19 ans, et Joanna Parrish, 20 ans, retrouvée violée et étranglée deux ans plus tard. Après des années de dénégations, il a enfin reconnu début mars l'enlèvement et le meurtre d'Estelle Mouzin, 9 ans, disparue le 9 janvier 2003 alors qu'elle rentrait de l'école à Guermantes (Seine-et-Marne). "Piste numéro 1" depuis des années pour les avocats de la famille Mouzin, Fourniret a plusieurs fois été soupçonné, puis mis hors de cause. Mais son alibi avait été contredit en novembre 2019 par son ex-femme Monique Olivier, énième rebondissement d'un dossier criminel hors norme. (Belga)