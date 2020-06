Affaire Estelle Mouzin: "Les fouilles dans l'ancienne maison de Michel Fourniret pourraient se poursuivre toute la semaine"

Les fouilles ont repris ce mardi dans l'ancienne maison du tueur en série Michel Fourniret, près de Charleville-Mézières en France. Les enquêteurs espèrent retrouver le corps de la petite Estelle Mouzin disparue en 2003 à l'âge de neuf ans.

Notre journaliste Justine Roldan Perez est sur place. Elle faisait le point sur la situation dans le RTLINFO13H: "Alors que les fouilles n'ont rien donné hier, il faut savoir qu'aujourd'hui les fouilles se déroulent au château du Sautou, l'ancienne propriété de Michel Fourniret, située à une dizaine de kilomètres de celle fouillée hier. En ce qui nous concerne, nous nous trouvons à plus d'un kilomètre et demi du lieu des fouilles. Un large périmètre de sécurité a été établi par les gendarmes. Il faut savoir que cette propriété de 15 hectares se situe dans un endroit assez reculé. En 2004, deux corps y avaient été retrouvés sur indication de Michel Fourniret: celui d'une fillette de douze ans ainsi que celui d'une jeune femme de vingt-deux ans. Aujourd'hui, les gendarmes espèrent trouver le corps d'Estelle Mouzin disparue en 2003. Il faut savoir que Michel Fourniret a reconnu le meurtre de la fillette début du mois de mars. En tous les cas, je peux vous dire qu' ici tous les moyens sont déployés pour ces fouilles. Des fouilles qui pourraient se poursuivre tout au long de la semaine.

Richard Delgenes, l'avocat de Monique Olivier, l'ex épouse de Michel Fourniret, a également réagi dans le RTLINFO: "Ce que je peux vous dire c'est que l'instruction de Paris a mis tous les moyens qui sont à sa disposition. On a des militaires spécialisés dans la découverte de Cash ou d'endroits particuliers sur les zones de guerre. On a le SRPJ de Dijon qui est présent. On a un archéologue qui est présent et on a des tout un ensemble de personnes avec des services divers et variés et tout en mis en oeuvre pour essayer de trouver le corps d'Estelle Mouzin.

L'avocat du père d'Estelle Mouzin, maître Seban, a également réagi: "Les recherches vont continuer demain, après-demain peut-être toute la semaine en tout état de cause. Nous espérons qu'au terme de ses recherches très importantes que nous demandions au nom de la famille d'Estelle Mouzin, que la vérité puisse être enfin trouvée."