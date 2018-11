Affaire "hors normes" et particulièrement sordide de pédophilie en France: "Les pères ont pu se prêter les gamins"

Cinq hommes et trois femmes, dont les parents de quatre garçons aujourd'hui âgés de 4 à 9 ans, ont été inculpés dans la Nièvre dans une affaire de viols et agressions sexuelles subis par ces enfants probablement pendant plusieurs années.

Parmi les suspects, inculpés vendredi, figurent les parents et des membres de leur entourage. Les cinq hommes ont été placés en détention provisoire, a indiqué à l'AFP le vice-procureur de Nevers Paul-Édouard Lallois, confirmant une information du Journal du Centre.

Inculpés pour près de 70 infractions, les agresseurs présumés sont notamment soupçonnés de "viols aggravés sur mineurs (de moins) de 15 ans, pour certains avec un caractère incestueux", "d'agressions sexuelles avec les mêmes circonstances aggravantes", de "corruption de mineurs", de "violences aggravées" ou encore de "privation d'aliments".

Les auteurs présumés, âgés de 25 à 48 ans, sont un couple et deux anciens couples, parmi lesquels les parents des victimes, deux frères de 8 et 4 ans, et deux autres frères de 9 et 4 ans. "Cette affaire revêt une dimension hors normes, non pas hélas par la nature des faits, mais par le nombre de mis en cause, le nombre d'enfants victimes et le nombre considérable d'infractions", a-t-il relevé. "Les pères ont pu se prêter les gamins. Les mamans ont joué un rôle passif", indique à l'AFP une source proche du dossier.

Selon le magistrat, "la genèse du dossier, ce sont les premiers signalements faisant état de carences éducatives, combinées à des soupçons de maltraitance". "Une fois que les enfants se sont trouvés dans un milieu protégé, ils ont commencé à mettre des mots sur ce qu'ils ont subi", a-t-il ajouté.

Ils ont été placés, les fratries séparées mais restant proche géographiquement de façon à maintenir le lien, selon la source proche du dossier. "Pour certains des enfants, les faits sembleraient avoir commencé à un très jeune âge", a précisé le magistrat.