Affaire Jubillar: des prélèvements ont été effectués sur les cheveux du fils

Voilà plus de deux mois que la petite commune de Cagnac-les-Mines (Tarn) voit des gendarmes et enquêteurs sillonner ses rues. En cause: la disparition de Delphine Jubillar, infirmière et mère de famille de 33 ans. Initialement ouverte pour "disparition inquiétante" par le parquet d'Albi, l'enquête est entre les mains de deux juges d'instruction toulousains.

Des cours d'eau ont été sondés et des perquisitions ont été effectuées au sein du domicile conjugal. Selon des informations communiquées par Le Point, le fils aîné de Delphine et Cédric Jubillar, âgé de 6 ans, a été entendu deux fois par les enquêteurs depuis le signalement de la disparition. L'hebdomadaire français révèle que des prélèvements ont également été effectués sur les cheveux du garçonnet. Le but: savoir si des somnifères lui ont été administrés le soir de la disparition afin que ce dernier n'entende rien d'un drame qui se serait joué.

On attend toujours les résultats.

"Il y a eu des prélèvements faits, mais, depuis trois semaines, on attend toujours les résultats !", a indiqué Me Jean-Baptiste Alary au journal français. L'avocat pointe un manque d'efficacité de la justice dans ce dossier.

C'est le mari de l'infirmière qui avait signalé aux gendarmes la disparition de son épouse, le mercredi 16 décembre au petit matin, vue pour la dernière fois dans le village de Cagnac-les-mines. Le couple était en instance de divorce. "Rien n'indique" que la disparition de cette mère de famille de 33 ans "a pu être volontaire", avait indiqué le procureur de Toulouse, après une journée de battue citoyenne encadrée par la gendarmerie et ayant rassemblé plus d'un millier de volontaires.

Dans une interview donnée à France Bleu Occitanie, un proche de la famille se confiait. Selon lui, Delphine Jubillar avait prévu de quitter la maison familiale. Une procédure de divorce était entamée. "Elle avait déjà tout programmé. Elle voulait vendre la maison, demander la garde de ses enfants, partir avec eux parce que la situation à la maison devenait invivable pour elle. Lui, ne voulait pas partir du domicile et la laisser. Donc elle prévoyait ça après les fêtes pour ne pas les (les enfants ndlr) chambouler. Pour janvier, elle voulait être hébergée par une collègue de travail en attendant de se trouver quelque chose d'autre", souligne-t-il.

Dans cette enquête, plusieurs proches de la famille ont indiqué que des disputes avaient éclaté au sein du couple. Selon cette source interviewée par France Bleu, Cédric Jubillar aurait même proféré des menaces à l'égard de sa femme.