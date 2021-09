Affaire Jubillar: la remise en liberté du mari rejetée... pour la troisième fois

La justice a rejeté mardi à Toulouse pour la troisième fois une demande de remise en liberté du mari de Delphine Jubillar, qui clame toujours son innocence et doit être entendu par les juges d'instruction sur la disparition de son épouse en décembre dans le Tarn.



"On n'est pas complètement surpris même si l'on n'a pas la motivation. Mais la chambre va nous dire d'attendre l'audition à la mi-octobre", a déclaré Me Alexandre Martin à la sortie de l'audience, sans donner plus de précision sur la date de cette première audition au fond de Cédric Jubillar. Ce peintre-plaquiste de 34 ans a été mis en examen pour meurtre et écroué le 18 juin.



Le 8 juillet, la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Toulouse avait une première fois rejeté une demande de remise en liberté, puis le 2 septembre le juge des libertés et de la détention avait pris une décision similaire.

Le corps de Delphine Jubillar n'a pas été retrouvé



Depuis plusieurs mois, les avocats du mari de l'infirmière s'insurgent contre cette détention, soulignant qu'il n'y a dans ce dossier "aucune preuve" de la culpabilité de leur client.



"L'isolement a été renouvelé pour 3 mois par le directeur de la maison d'arrêt car il n'ont pas la possibilité de procéder à un encellulement individuel", a souligné Me Emmanuelle Franck, l'une des trois avocats de Cédric Jubillar.



De son côté, Me Laurent de Caunes, l'avocat de la famille de l'infirmière, estime que le maintien en détention "est tout a fait normal dans le contexte de cette procédure" soulignant "(qu')il faut tout faire pour préserver l'enquête et l'instruction".



Le corps de l'infirmière de 33 ans, qui vivait dans le village de Cagnac-les-Mines (Tarn) avec son mari et leur deux enfants, n'a pas été retrouvé. Le couple était en instance de divorce.