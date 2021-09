Voilà près de trois mois que Cédric Jubillar est incarcéré à la prison de Toulouse. L'homme a été mis en examen et écroué dans le cadre de l'enquête sur la disparition il y a six mois de son épouse Delphine Jubillar, une infirmière de 33 ans.

Dans une interview donnée à nos confrères de la Dépêche du Midi, le père de Cédric Jubillar s'exprime pour la première fois. Il explique avoir pris connaissance de l'affaire dans la presse. "Quand j’ai vu les images à la télé et le nom Jubillar dans le Tarn, j’ai tout de suite fait le rapprochement avec Cédric. Son nom s’étalait partout", explique Gérard D.

Cédric et son père ne se fréquentaient pas. Ils ne se sont pas vus depuis plus de 20 ans, explique Gérard D. Avant d'ajouter: "Bien sûr que cette affaire est choquante. Je voudrais bien aller le voir en prison mais je ne sais pas trop comment faire. Ça fait mal de savoir qu’il est incarcéré, c’est malheureux pour lui. On entend beaucoup de choses et au final on ne sait pas trop s’il est vraiment impliqué dans cette histoire".

Deux demandes de remise en liberté refusées

À nos confrères de La Dépêche du Midi, le père de famille explique avoir été auditionné par les gendarmes dans le cadre de l'enquête, trois mois auparavant.

Le 2 septembre dernier, le juge des libertés et de la détention a rejeté pour la deuxième fois la demande de remise en liberté de Cédric Jubillar, estimant qu'il existe plusieurs "indices graves et concordants" permettant de dire que Delphine Jubillar a été tuée et que son mari a participé au meurtre.

Le corps de l’infirmière de 33 ans, qui vivait dans le village de Cagnac-les-Mines (Tarn) avec son mari et leur deux enfants, n'a pas été retrouvé. Le couple était en instance de divorce. Les enquêteurs privilégient la thèse criminelle.