Il y a trois ans que Maëlys De Araujo, insouciante petite fille brune de 8 ans en robe blanche, disparaissait lors d'une fête de mariage à Pont-de-Beauvoisin (Isère). Sur sa page Facebook, la mère de la fillette s'adresse à elle dans un message poignant.

"3 ans que ton absence est insupportable mon poussin, c'est une souffrance sans fin qui durera toute ma vie. Une maman ne devrait jamais vivre la perte de son enfant: pourquoi toi? Comment un tel monstre peut exister sur cette planète? Des questions sans réponse qui font tellement de mal", écrit Jennifer De Araujo.

Avant d'ajouter: "Ma vie est brisée, notre famille est brisée, ce vide que tu laisses en nous est immense, indéfinissable. Mon rayon de soleil qui illuminait ma vie. Tu me manqueras éternellement Maëlys, je regarde toutes ces étoiles dans le ciel, je sais que tu veilles sur nous (...) Je reste forte pour toi Maëlys et pour que la justice fasse son travail et le laisse pourrir et souffrir dans sa prison à perpétuité ce monstre sans âmes. Mon cœur de maman saignera toujours. Ton rire, ta voix, ton humour me manquent (...) Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai de tout mon cœur Maëlys, éternellement mon poussin".

Une trace ADN

Il y a trois ans, Maëlys, 8 ans, disparaissait lors d'une fête de mariage à Pont-de-Beauvoisin. Cette nuit-là, vers 03h, Maëlys De Araujo se volatilise. Sa famille la cherche pendant une heure avant d'alerter les gendarmes. Dès le lendemain, les enquêteurs privilégient la thèse criminelle. Trois chiens pisteurs s'arrêtent au même endroit sur le parking de la salle des fêtes où se déroulait la noce. Maëlys a pu monter dans une voiture, un prédateur croiser sa route....

Très vite, le 31 août, Nordahl Lelandais, un ancien militaire de 34 ans, est placé en garde à vue. Invité sur le tard au mariage, cet homme retourné vivre chez ses parents à Domessin (Savoie) s'est absenté de la fête au moment de la disparition. Le 3 septembre, une trace ADN de l'enfant est trouvée dans son véhicule. Il est mis en examen pour "enlèvement" et incarcéré.

Pourquoi et comment Maëlys est-elle morte ?

Acculé par les preuves matérielles, Lelandais avoue le meurtre "involontaire" de l'enfant et conduit les enquêteurs jusqu'aux restes de Maëlys dans le massif de la Chartreuse. L'ex-militaire raconte avoir porté un coup au visage de la fillette alors qu'elle paniquait dans sa voiture. Il l'aurait ensuite déposée dans un cabanon près de chez ses parents avant de transporter son corps dans la montagne.



Squelette et vêtements de la fillette ont été passés au crible mais les circonstances exactes de son décès restent un mystère.