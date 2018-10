Affaire Maëlys: la famille de la fillette dépose plainte après avoir reçu des propos injurieux

Selon des informations rapportées par France Bleu Isère, ce mercredi, l'avocat de la famille de Maëlys a déposé plainte après avoir reçu des messages à caractère diffamant et injurieux. Ces propos qui visent les parents, la grande sœur et la tante de la fillette ont été publiés sur les réseaux sociaux.

"Cette plainte vise notamment un photomontage de l'appel à témoin placardé par les commerçants du secteur lors des premiers jours de la disparition de Maëlys. Il s'agit d'un détournement de cet appel à témoin qui vient salir la mémoire de la fillette avec des termes dégradants. Là, la plainte est déposée pour apologie de crime", précise le journal.

L'avocat de la famille de Maëlys a expliqué que ce dépôt de plainte était nécessaire. "Je rappelle qu'ils sont victimes dans cette affaire, que rien ne les préparait à être victimes et que au-delà du deuil qu'ils essaient de construire difficilement au quotidien, ils doivent en plus subir ce type de faits. Ça fait beaucoup pour une famille qui est déjà très affectée par ce drame", a-t-il indiqué.





Une condamnation en juin dernier



En juin dernier, un homme avait été condamné par le tribunal correctionnel de Sarreguemines (Moselle) à six mois de prison avec sursis pour avoir manifesté sur un réseau social son admiration pour Nordahl Lelandais, meurtrier présumé de la petite Maëlys. Il avait, en utilisant un pseudo, qualifié Nordahl Lelandais de "grand homme" qui doit être "admiré et respecté", sur un réseau social. Le trentenaire avait expliqué avoir tenu ces propos en réaction à une discussion sur un forum, réfutant avoir eu de mauvaises intentions.