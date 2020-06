Affaire Maëlys: medium, la veuve de Michel Delpech dit avoir aidé la police dans l'enquête

Dans un livre intitulé Les Enquêtes d'une médium, Geneviève Delpech, veuve du chanteur français, se confie sur ses dons. "Les policiers font parfois appel à des gens comme moi, pour les aider. Si j'ai souvent été demandée en renfort dans le cadre d'une enquête, on a parfois aussi recours à moi comme la dernière chance pour retrouver un criminel ou un disparu", écrit-elle.

Dans une interview donnée à Closer, elle assure que son aide a été précieuse dans le cadre de l'enquête sur l'affaire Maëlys. "Tout s'est passé par téléphone", confie-t-elle au magazine français.

Maëlys De Araujo, huit ans, avait disparu le 27 août 2017 lors d'un mariage dans la salle des fêtes de Pont-de-Beauvoisin (Isère).

Une tâche de sang dans la voiture

Geneviève Delpech assure avoir été contactée par la police dans le cadre de cette enquête. Les recherches se concentrent autour de Nordahl Lelandais, ex-militaire, présent lors de la fête. "La police me demande si je vois quelque chose. Je leur conseille alors de pousser assidument les recherches dans le coffre de la voiture, car j'étais persuadée qu'ils y trouveraient des taches de sang", confie-t-elle.

Le 14 février, une tâche de sang est découverte dans la voiture de Nordahl Lelandais. Ce dernier finit alors par admettre avoir tué la fillette. Il parle d'un acte involontaire provoqué par une gifle donnée à l'enfant.

L'ancien militaire Nordahl Lelandais est poursuivi dans cinq affaires: les meurtres de la petite Maëlys et du caporal Noyer, et les agressions sexuelles de trois petites cousines. Une cellule de la Gendarmerie nationale travaille par ailleurs à recouper son parcours de vie et des disparitions non élucidées. Elle avait déclaré en février 2019 avoir identifié "une quarantaine" de dossiers criminels dans lesquels son implication était examinée.