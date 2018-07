Affaire Maëlys: Nordahl Lelandais inculpé pour agression sexuelle sur sa cousine

Nordahl Lelandais a été mis en examen pour agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans, suspecté d'avoir abusé d'une cousine une semaine avant la soirée de mariage fatale à Maëlys, a-t-on appris mercredi de sources proches de l'enquête.

Nordahl Lelandais, qui a déjà reconnu les meurtres de la petite Maëlys et du caporal Arthur Noyer, a été mis en examen (inculpé) pour agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans, a appris mercredi BFM TV. France Bleu Isère et France 3 ont obtenu une confirmation de l'information de source judiciaire. M. Lelandais est accusé d'attouchements sur sa petite cousine. Il s'agit dès lors de la troisième mise en examen de celui qui affirme avoir tué accidentellement la petite Maëlys, disparue en août lors d'un mariage en Isère et retrouvée morte en février.Il avait été entendu hier/mardi par les juges grenoblois dans le cadre de l'enquête sur la mort de cette fillette mais aussi pour l'agression sexuelle de sa jeune cousine. Cet interrogatoire avait tourné court.Nordahl Lelandais a tout de même été mis en examen. Une vidéo a été retrouvée sur son téléphone, sur laquelle une fillette subit des attouchements de la part d'un homme suspecté d'être Nordahl Lelandais, rapportent les médias français.Ce dernier est détenu dans une unité psychiatrique dépendant de la prison de Lyon-Corbas.