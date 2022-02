Affaire Maëlys: Nordahl Lelandais, tueur en série? Des affaires restent non résolues

Moins d'un an après sa condamnation pour le meurtre du caporal Noyer, Nordahl Lelandais va répondre de la mort de la petite Maëlys qu'il a longtemps niée, puis avouée. En marge de ce procès, des familles attendent toujours de connaître la vérité sur des disparitions ou des décès non élucidés qui ont lieu dans la région où vivait Nordahl Lelandais. Elles soupçonnent celui-ci d’être un possible tueur en série. Rien ne permet de l’affirmer à l’heure qui l’est mais les avocats de ces familles demandent de nouvelles investigations.

Le 11 mai dernier, Nordahl Lelandais a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour le meurtre du jeune caporal Arthur Noyer. "Ça ne nous ramènera pas Arthur. Ce que l'on voulait, c'est que la société, le système, que tout le monde reconnaisse que c'est un meurtre, que notre fils a été victime. C'est fait", avait indiqué Didier Noyer. à l'issue du procès.

Le soir du mardi 11 avril 2017, le caporal Arthur Noyer, 23 ans, participe à une fête arrosée au Carré Curial, épicentre des nuits chambériennes, avec des camarades du 13e Bataillon de chasseurs alpins.

Dans le même temps, Nordahl Lelandais circule à proximité avec son Audi grise, celle qui permettra aux enquêteurs de faire le lien avec l'affaire Maëlys. Pour les juges d'instruction, il était ce soir-là en recherche de relation sexuelle, une partenaire occasionnelle l'ayant préalablement éconduit. Se qualifiant lui-même d'impulsif et intolérant à la frustration, l'accusé raconte qu'il aurait pris en stop le caporal, alors ivre. Au moment de le déposer sur un parking dans l'agglomération de Chambéry, une bagarre aurait éclaté avec le militaire, qui aurait, selon l'accusé, porté au moins le premier coup.

Lelandais a profité de l’état de faiblesse de sa victime. Il l'a enlevé la nuit par ruse avant d'abandonner le corps dans la nature. Il a ensuite nié avec obstination avant des aveux partiels. "Ce mode opératoire était à mon sens bien huilé. Et il l'a reproduit 3 à 4 mois après pour tuer Maëlys. Ça a toujours été le mode opératoire", estime Me Bernard Boulloud, avocat des familles Noyer et Rauschkolb.

Plusieurs disparitions non résolues

Pour cet avocat notamment, Nordahl Lelandais a probablement fait d’autres victimes. En 2015, en Savoie, le corps de ce jeune homme, Thomas Rauschkolb retrouvé mort au fond d’un torrent après une soirée dans une boîte de nuit. "Un internaute a adressé aux parents une photographie de Nordahl Lelandais, festoyant dans cette discothèque. La photo n'a pas été prise le soir de la disparition de Thomas Rauschkolb mais c'est déjà un élément", indique Me Bernard Boulloud.

Thomas Rauschkolb, 18 ans, est mort dans la nuit du 26 au 27 décembre 2015 à proximité d'une boîte de nuit de Grésy-sur-Aix (Savoie) dans laquelle il avait passé la soirée. Un endroit situé à 20km de Chambéry où Arthur Noyer a croisé Lelandais.

50 km plus loin, au fort de Tamié, ce sont deux hommes qui disparaissent à un an d’intervalle lors d’un festival de musique techno. Une vidéo a été diffusée, montrant un homme danser lors d'une édition du festival. Certains y reconnaissaient Nordahl Lelandais mais l'enquête a démontré qu'il ne s'agissait pas de lui.

"Nordahl Lelandais a fait du trafic de stupéfiants. C'est une fête électro où il y a évidemment des stupéfiants. Certains témoins disent l'avoir vu à ce festival. Par ailleurs, l'une des deux victimes habitaient dans le même village que Lelandais", renseigne Me Didier Seban, avocat des familles Morin et Hamadou.

Les enquêtes ont été bâclées, dénoncent les avocats et traitées séparément par des juges d’instruction différents.

En mars 2021, le corps de Thomas Rauschkolb a été exhumé en vue d’une autopsie qui n’avait eu lieu jusque là. Les résultats qui tardent à venir permettront peut être d’y voir plus clair. "Il y a des éléments troublants mais qui ne sont pas suffisants pour dire que c'est Nordahl Lelandais mais c'est une piste que la famille et moi-même travaillons et travailleront encore d'arrache-pied", affirme Me Boulloud.

Une cellule pour éplucher les cold-cases

"Il faudrait interroger l'activité criminelle dans la région, particulièrement celle de Nordahl Lelandais, mais aussi d'autres tueurs qui ont pu passer dans la région, et à partir de leur parcours de vie. Et il faudrait aussi interroger Nordahl Lelandais sur ce qu'il faisait, s'il a été à ces festivals. Il n'a pas encore été interrogé sur ce point", ajoute Me Didier Seban.

En 2018, la gendarmerie française lance la cellule Ariane. Celle-ci épluchera quelque 900 dossiers de disparus, ensuite réduits à une quarantaine, pour tenter de découvrir de possibles liens avec l'ancien maitre-chien militaire. Mais sans succès pour l'heure. Les proches des victimes espèrent que ce 2ème procès Lelandais relance les investigations.