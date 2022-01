Affaire Maëlys - procès JOUR 1: Nordahl Lelandais décline son identité, l'audience commence

Le procès de l'ancien militaire Nordahl Lelandais pour le meurtre de la petite Maëlys De Araujo s'est ouvert lundi à Grenoble pour tenter de faire la lumière sur cette affaire qui avait bouleversé le pays à l'été 2017.

Le procès de l'ancien militaire Nordahl Lelandais pour le meurtre de la jeune Maëlys De Araujo en 2017, une affaire qui avait suscité une vive émotion dans le pays, s'est ouvert lundi à Grenoble. Nos envoyés spéciaux Dominique Demoulin et Thomas Decupere suivent cette première journée d'audience.

Barbu, les cheveux grisonnants

L'accusé, âgé de 38 ans, a fait son entrée dans le box vers 10H15, légèrement barbu, les cheveux ras et grisonnants et portant une chemise bleue et un pantalon beige. Il a décliné son identité à l'invitation de la présidente. Nordahl Lelandais n'a encore eu aucun regard vers la famille de Maëlys.

La mère de Maëlys tient sur ses genoux un portrait de sa fille. L'audience s'est ouverte par l'appel des jurés, dont l'une a déclaré se sentir mal et a été dispensée, puis leur tirage au sort.

L'ancien maître-chien militaire est jugé pour le meurtre précédé de l’enlèvement et de la séquestration de cette fillette de 8 ans en août 2017, ainsi que pour des agressions sexuelles à l'encontre de deux de ses petites-cousines au cours du même été.

Entendu sur les faits dans quelques jours

La journée devrait se poursuivre avec le rapport de la présidente de la cour puis, dans l'après-midi, l'audition de témoins dont une enquêtrice de personnalité et la mère de l'accusé. Outre les experts et enquêteurs, une quarantaine de témoins devraient être entendus au fil des audiences.

Nordahl Lelandais lui-même ne devrait pas être entendu sur les faits avant le mercredi après-midi.

Le convoi le transportant depuis le centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier (Isère), à environ une heure de route de Grenoble, était arrivé aux alentours de 08H00 au palais de justice où de nombreux journalistes et une cinquantaine de personnes attendaient de pouvoir entrer pour assister au procès.

Un portrait de Maëlys

"J'attends qu'il reste le plus longtemps en prison, et qu'on se sente rassurés qu'il soit en prison", a déclaré à la presse Joachim de Araujo, le père de Maëlys, à son arrivée au tribunal.

La mère de la fillette, Jennifer De Araujo, s'est de son côté présentée portant un grand portrait peint de sa fille, qu'elle a longuement montré aux caméras. Sa fille aînée Colleen, portait elle aussi une photo de sa petite sœur.

Quant à l'avocat de Nordahl Lelandais, Me Alain Jakubowicz, il a fait son entrée casquette sur la tête et masque noir, sans dire un mot aux journalistes.

Verdict dans deux semaines environ

Pour les jours de trop grande affluence médiatique, un "tirage au sort" déterminera quels journalistes seront admis dans la salle d'audience principale. Et, comme au procès des attentats du 13 novembre, les parties civiles ne souhaitant pas être abordées par les médias arboreront un cordon rouge autour du cou. C'était le cas de la mère de Maëlys lundi matin.

Quant aux jurés, ils pourront bénéficier d'une assistance psychologique s'ils le souhaitent.

Le verdict est attendu autour du 18 février - si la pandémie de Covid-19 ne vient pas brouiller les cartes. Nordahl Lelandais encourt la réclusion criminelle à perpétuité.