Affaire Maëlys: qu'a permis la reconstitution du crime?

Nordahl Lelandais, 38 ans qui doit répondre à partir du 31 janvier à Grenoble du meurtre de la petite Maëlys a déjà été condamné pour le meurtre du jeune caporal Noyer. Il est aussi suspecté d'agression sexuelle sur trois mineures.

Après la disparition de Maëlys, dans la nuit du 26 au 27 aout 2017, les recherches ont été intenses. Il a fallu attendre près de six mois pour que Nordahl Lelandais, acculé par des preuves matérielles, avoue en février 2018 des coups et une mort "involontaire". La reconstitution du meurtre fut une étape importante dans les investigations. Elle devait permettre de mettre les déclarations de Nordahl Lelandais à l’épreuve. Dit-il toute la vérité ? Son récit présente-t-il des contradictions au vu de la reconstitution?

Un moment important pour l'enquête

Organisée en septembre 2018, cette première reconstitution retrace ses aller-retours le soir du mariage, de la salle des fêtes au village voisin où vivaient ses parents et où il dit avoir dissimulé provisoirement le corps avant de revenir à la noce, puis vers le massif de la Chartreuse où les restes de la fillette ont finalement été retrouvés. Les parents de Maëlys sont sur place. "C'est un moment important pour l'enquête judiciaire et c'est aussi un moment très important pour la famille pour essayer d'avoir des explications" sur le déroulement des faits, avait déclaré le colonel Yves Marzin, commandant du groupement de gendarmerie de l'Isère.

Cette reconstitution se déroule en pleine nuit pour que les conditions soient semblables à celles du soir de la disparition de la petite Maëlys. Le convoi part du parking de la salle des fêtes. Lelandais installe la petite Maëlys dans son Audi A3, côté passager. Comment l'enfant a-t-elle accepté d'entrer dans le véhicule de ce parfait inconnu ? Selon Nordahl, c'est Maëlys qui insiste pour aller voir ses chiens après qu'il lui a montré des photos sur son téléphone portable. Il est persuadé qu'elle a obtenu l'autorisation de sa mère, assure-t-il.

Plusieurs coups donnés dans la voiture selon Lelandais

Que s'est-il ensuite passé dans cette voiture ? L'ex-militaire affirme que Maëlys se met à pleurer sans raison alors qu'ils sont en route vers son domicile. C'est à ce moment-là qu'il inflige plusieurs coups à l'enfant. Alors que lors de ces précédents interrogatoires, il n'avait évoqué qu'un seul coup, il parle cette fois de 3 à 4 coups. Des coups tellement violents que la jeune fille serait tombée inconsciente. Plusieurs médias rapportent que la violence reproduite lors de la reconstitution est telle que le mannequin, qui représente l'enfant, perd sa tête sous le choc.

Voyant l'enfant inconsciente, il s'arrête. Il prend son pouls. Selon lui, il est déjà trop tard. Il dépose son corps inanimé à proximité de son domicile. Il part ensuite changer de tenue dans la maison familiale avant de retourner au mariage afin de se forger un alibi. Sur place, il découvre les parents de Maëlys ainsi que les invités en pleine recherche.

Un monstre et un pédophile

Vers 4h du matin, il quitte la salle des fêtes. Il retrouve la dépouille de l'enfant. Il l'embarque dans son coffre de voiture, prend la route jusqu'au massif de la Chartreuse, soit à 18km de là, et abandonne le corps. Ce n'est que 6 mois plus tard que les restes de la fillette seront finalement retrouvés.

Dans l'émission "C à vous" sur France 5, la maman de Maëlys est revenue sur ce moment douloureux. "À la fin de la reconstitution, quand il a montré l’endroit où il avait laissé ma fille pendant plus de six mois, toute seule dans la forêt (…) je lui ai dit qu’il avait abandonné ma fille comme un déchet dans la nature. Et que ce n’était qu’un monstre et un pédophile", souffle-t-elle.