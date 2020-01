Affaire Matzneff: le livre de Vanessa Springora se hisse à la 4e place des meilleurs ventes

Le récit de l'éditrice Vanessa Springora qui raconte comment elle a été séduite par Gabriel Matzneff à l'âge de 13 ans, la relation sous emprise qu'elle a eue ensuite avec lui et les blessures que cela a laissé dans sa vie, s'est hissé à la 4e place des livres les plus vendus en France.

"Le Consentement" arrive en 4e position dans le Top 20 GfK/Livres Hebdo, tous genres confondus, pour la semaine du 6 au 12 janvier 2020, selon des données à paraître vendredi dans le magazine professionnel Livres Hebdo.

C'est une progression de six places par rapport à la semaine précédente.

Le livre de Vanessa Springora, publié chez Grasset, est sorti en librairie le 2 janvier. Réimprimé, l'ouvrage a atteint un tirage de 85.000.

Le Top 20 est un classement très sélectif puisqu'il inclut les livres quel que soit leur genre (roman, essai, livres scolaires ou pratiques, BD...) ou leur format (grand format, poche).

La première place du classement est occupé par "Le miroir de nos peines" (Albin Michel) de Pierre Lemaitre. Le livre, dernier volet de la trilogie entamée par "Au revoir là-haut" puis "Les couleurs de l'incendie", bénéficie d'un tirage de 200.000 exemplaires.

Deux mangas (Le 93e tome de "One Piece" et le 22e volume de "My Hero Academia") occupent les 2e et 3e place du Top 20.

En tête des ventes depuis 12 semaines, le dernier opus d'Astérix, dégringole à la 6e place de ce classement. Le 38e volume des aventures du petit guerrier gaulois est cependant assuré d'être le livre le plus vendu en France en 2019 selon le bilan annuel de l'institut GfK.