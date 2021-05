Avant la disparition de Maëlys, il y eut celle d'Arthur Noyer. L'énigmatique Nordahl Lelandais est jugé à partir de lundi pour le meurtre du jeune militaire, une comparution très attendue tant ce suspect intrigue et déconcerte.

Quatre ans après les faits, Nordahl Lelandais, célèbre pour sa mise en cause dans l'affaire Maëlys, va paraître dans le box des accusés à Chambéry pour répondre pendant une dizaine de jours du meurtre d'Arthur Noyer.

Le premier jour de ce procès est à suivre en direct sur RTL INFO grâce à nos envoyés spéciaux Dominique Demoulin et Thomas Decupere.

Prévue dès 10h, la première comparution de l'ancien militaire de 38 ans devant la cour d'assises de Savoie polarisera l'attention des médias et du grand public, que la dérive meurtrière d'un homme a priori sans histoires ne cesse de dérouter et d'intriguer.

La première apparition de l'ancien maître-chien savoyard est d'ailleurs particulièrement attendue. On ne connaît pour l'heure de cet homme que quelques clichés privés capturés avant qu'il ne soit placé trois ans et demi à l'isolement dans la prison de Saint-Quentin-Fallavier.

Après la sélection des jurés et un résumé de l'enquête lundi matin, l'audience de l'après-midi doit débuter avec l'examen de son parcours de vie.

Premier jour du procès - NOTRE DIRECT:

9h57 - Les parents d'Arthur Noyer sont arrivés au palais de justice. Avant le procès, la famille d'Arthur Noyer avait demandé à tous les soutiens de la famille d’être "les plus dignes et les plus sereins possible dans la salle d'audience, naturellement, mais également au dehors", où quelques personnes attendaient, lundi matin, de pouvoir assister à l'audience.

9h45 - Alain Jakubowicz est l'avocat de Nordahl Lelandais. Celui qui a choisi de s'astreindre à un silence médiatique, appelait dans un livre de 2019 à cette même "sérénité": "les murs du palais de justice nous protégerons du tumulte extérieur", avançait-il alors.

9h23 - Quelque 120 journalistes ont été accrédités pour ce procès autour duquel le dispositif policier a été renforcé. Le procès Maëlys, lui, aura probablement lieu en 2022 à Grenoble.

9H22 - Ce procès hors norme commence ce lundi. Le verdict est attendu autour du 12 mai. Poursuivi pour meurtre, Nordahl Lelandais encourt trente ans de réclusion criminelle.

9h20 - Le procès doit débuter à 10h. Voici la salle d'audience où il se déroulera.

8h40 - A Chambéry, le procès se déroulera au sein d'un petit palais de justice qui n'a jamais abrité une audience de telle ampleur et autour de laquelle un important dispositif policier est prévu.





8h30 - Sous très haute escorte, Nordahl Lelandais est arrivé au palais de justice de Chambéry. L'ancien militaire de 38 ans, a été extrait de sa prison de Saint-Quentin Fallavier. Il est arrivé au palais de justice vêtu d'une casquette foncée, d'une veste noire et portant une fine barbe grisonnante.





> Pour (re)lire notre dossier consacré à cette affaire :

La nuit où le caporal Arthur Noyer a croisé la route de Nordahl Lelandais

Procès Nordahl Lelandais: l'ex-militaire est-il impliqué dans des dizaines d'affaires criminelles non résolues ?

Procès de Nordahl Lelandais: qui est cet ancien maître-chien à la personnalité ambivalente?