Affaire Noyer: Lelandais transporté là où des restes du caporal avaient été retrouvés

Nordahl Lelandais, entendu jeudi après-midi sur la mort d'Arthur Noyer, militaire qu'il est soupçonné d'avoir assassiné en avril 2017, a été transporté par les enquêteurs sur le lieu où les ossements de la victime avaient été découverts en Savoie.

L'ancien maître-chien dans l'armée, âgé de 35 ans, déjà mis en examen pour le meurtre de la petite Maëlys en Isère, avait été extrait dans la matinée de l'unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) de la prison de Lyon-Corbas, au sein de l'hôpital psychiatrique du Vinatier à Bron où il est détenu.

Il avait été hospitalisé mi-février, deux jours après avoir avoué avoir tué Maëlys "accidentellement".

Le parquet de Chambéry n'a pas pu être joint par l'AFP jeudi et rien n'a filtré des éventuelles déclarations du suspect, ni des raisons de son transport sur les lieux de la découverte des restes de la victime.

Arrivé à la mi-journée au palais de justice de Chambéry, Nordahl Lelandais en est ressorti environ trois heures plus tard quand vers 15H, un convoi s'est mis en route. La juge d'instruction et des enquêteurs ont pris place dans des fourgons de la gendarmerie, ainsi que le suspect et son avocat, Me Alain Jakubowicz, qui n'a pas souhaité s'exprimer.

Ils se sont rendus à Cruet, petite commune de Savoie située au pied du massif des Bauges et proche de Montmélian, à une vingtaine de kilomètres de Chambéry, a constaté une correspondante de l'AFP. C'est là que les autorités judiciaires avaient dit avoir retrouvé les restes du crâne du caporal Noyer, trouvés sur un chemin par un promeneur en septembre et identifiés par la suite.

- La victime prise en stop -

Cette découverte avait conduit à la mise en examen du suspect en décembre, qui se fonde notamment sur des expertises téléphoniques, son appareil ayant borné aux mêmes endroits et aux mêmes moments que celui de la victime. D'autres ossements ont depuis été retrouvés sur les lieux.

Le 5 février, Nordahl Lelandais avait déjà été longuement entendu sur ce dossier dans lequel il est mis en examen depuis décembre. Il avait alors reconnu avoir pris en stop le jeune militaire de 23 ans le soir des faits, sans avouer l'avoir tué, ce dont la justice le soupçonne.

Le caporal Arthur Noyer, membre du 13e Bataillon de chasseurs alpins (BCA), alors âgé de 23 ans, avait disparu dans la nuit du 11 au 12 avril 2017 près de Chambéry après être sorti en boîte de nuit.

Nordahl Lelandais fait régulièrement des allers-retours entre Lyon, où il est détenu, Grenoble où est instruite l'affaire Maëlys, et Chambéry où est instruite l'affaire Noyer. Il y a dix jours, à l'occasion d'une nouvelle audition sur la mort de la fillette, il avait fourni aux juges d'instruction "des explications qui sont les siennes", selon le parquet de Grenoble, sur lesquelles rien n'a filtré depuis.

Le 14 février, c'est au pied de la Chartreuse, un massif montagneux voisin des Bauges, que la dépouille de Maëlys De Araujo avait été retrouvée sur des indications fournies par l'ancien maître-chien.

Il y avait été acculé par la découverte d'une micro-trace de sang de l'enfant dans le coffre de sa voiture, qu'il avait pourtant longuement récurée au lendemain de la disparition de Maëlys, dans la nuit du 26 au 27 août lors d'une soirée de mariage à Pont-de-Beauvoisin (Isère).

