Affaire Vincent Lambert en France: "La mort de Vincent est désormais inéluctable", concèdent les parents

"La mort de Vincent (Lambert) est désormais inéluctable" et "si nous ne l'acceptons pas, nous ne pouvons que nous résigner", ont déclaré lundi ses parents dans une lettre ouverte communiquée à l'AFP par leur avocat.



"Cette fois, c'est terminé. Nos avocats ont multiplié ces derniers jours encore les recours et mené d'ultimes actions pour faire respecter le recours suspensif devant l'ONU qui bénéficiait à Vincent. En vain", écrivent dans ce courrier Viviane et Pierre Lambert ainsi que la soeur de Vincent, Anne Lambert, et son demi-frère David Philippon.