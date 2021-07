Afrique du Sud: violences sporadiques en pays zoulou et à Johannesburg

(Belga) Pneus brûlés, routes coupées, incendies et pillages: des violences sporadiques ont surgi ces derniers jours en Afrique du Sud, d'abord en pays zoulou puis à Johannesburg, suscitant l'inquiétude des pouvoirs publics.

La police a procédé à 62 arrestations depuis vendredi: 37 dans la province du Kwazulu-Natal (KZN, Est) et 25 dans les quartiers pauvres de la capitale économique, selon un communiqué publié dimanche à la mi-journée. Dans l'Est, des manifestations de mécontentement ont éclaté dans la foulée de l'incarcération jeudi de l'ancien président Jacob Zuma, condamné pour outrage. La route nationale reliant Durban à Johannesburg a été bloquée vendredi par des manifestants, notamment à 15 km de la prison d'Escourt où il se trouve, et 23 camions ont été incendiés. Cette agitation, initialement suscitée par le sort de M. Zuma, intègre le désespoir économique ressenti par une large frange de la population privée d'emploi alors que le pays subit de nouvelles restrictions liées à une troisième vague meurtrière de la pandémie de coronavirus. "On ne sait pas encore bien la raison des débordements. Ce qu'on sait, c'est que tous les magasins, toutes les voitures ont été pillées", commentait dimanche à l'AFP Sphamandla Ndlazi, à Jeppe, quartier déshérité de Johannesburg. "Difficile de savoir ce qu'il y a derrière, la raison de tout ça", reconnaissait le jeune homme en T-shirt et casquette, inquiet que la situation ne perdure. Le président Cyril Ramaphosa a appelé au calme samedi, demandant aux Sud-Africains de "s'exprimer dans le cadre de la loi" et à éviter les destructions qui risqueraient de plomber encore l'économie. Dans le KZN, la police a été "bien occupée encore hier et dans la nuit", a expliqué dimanche son porte-parole Jay Naicker, évoquant auprès de l'AFP des "criminels et individus opportunistes" profitant du climat tendu pour "s'enrichir": plusieurs magasins ont été pillés aux environs de Durban. Des magasins vendant de l'alcool, fermés depuis deux semaines en raison des restrictions dues au Covid, ont été ciblés, mais la police a réussi à les protéger, a-t-il précisé. A Johannesburg, où des miséreux mendient à chaque carrefour en cet hiver austral confiné, des rassemblements, interdits, ont dégénéré en violences et pillages, donnant lieu à 25 arrestations. A Jeppe, la police dit avoir dispersé une foule de 300 personnes qui avaient érigé des barricades sur un axe routier majeur, avant de piller des commerces. Idem dans le township d'Alexandra, où près de 800 émeutiers ont affronté la police dans la nuit, blessant un policier par balles. Les forces de l'ordre restent mobilisées dans ces deux régions, "en état d'alerte" sur les principaux axes et points chauds. M. Zuma, 79 ans, condamné fin juin, traîne de nombreux scandales de corruption. Mais la figure de l'ancien combattant anti-apartheid reste populaire, notamment dans sa région d'origine dont il incarne les valeurs traditionnelles. (Belga)