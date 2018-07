Agression d'un couple de policiers en France: le second suspect interpellé

(Belga) Le deuxième jeune homme mis en cause dans l'agression d'un couple de policiers en dehors de leur service mercredi en région parisienne, a été placé en garde à vue, a annoncé samedi le parquet de Meaux à l'AFP.

Il s'agit du frère d'un premier suspect, âgé de 27 ans, qui avait été interpellé vendredi matin, selon cette source. Identifié et recherché par la police judiciaire, il a été placé en garde à vue. Les deux suspects ont choisi de garder le silence, a rapporté la procureure de Meaux, Dominique Laurens, en fin de journée, ajoutant qu'ils seraient présentés au parquet dimanche. Survenue à Othis, à l'est de Paris, l'agression a déclenché une vague d'indignation dans la classe politique. "Pas de mots assez durs pour l'ignominie et la lâcheté des deux voyous qui ont agressé (...) un couple de policiers en dehors de leur service sous les yeux de leur petite fille", avait réagi Emmanuel Macron sur Twitter. "Ils seront retrouvés et punis", avait ajouté le chef de l'Etat. Après l'annonce de l'interpellation du second suspect, Grégory Goupil, du syndicat de policiers Alliance 93, a salué auprès de l'AFP "le travail des collègues" de la police judiciaire de Meaux et dit attendre "des peines exemplaires" après cette agression survenue dans le "cercle privé" des fonctionnaires. (Belga)