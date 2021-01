Airbus va augmenter ses cadences de production, mais plus lentement qu'envisagé auparavant

(Belga) Airbus va augmenter les cadences de production de ses monocouloirs et passer de 40 avions de la famille A320 par mois à 43 au troisième trimestre et 45 au quatrième trimestre 2021, a annoncé jeudi l'avionneur européen.

"Ce nouveau plan de production représente une montée en cadence plus lente que les 47 avions par mois initialement envisagés à partir de juillet" en raison de l'évolution de la pandémie de Covid-19 et de son impact sur le transport aérien, précise Airbus dans un communiqué. Face à l'effondrement du secteur, qui ne devrait retrouver son niveau de 2019 qu'entre 2023 et 2025, Airbus a baissé ses cadences de production dès avril et produit actuellement 40 A320 par mois, alors qu'avant la crise, l'avionneur tablait sur 63 appareils par mois en 2021. Cette baisse de charge a conduit Airbus à annoncer la suppression de 15.000 postes dans le monde, dont 5.100 en Allemagne et 5.000 en France, et à recourir au chômage partiel. Elle a eu des répercussions sur toute la filière de sous-traitants. Les cadences de production pour l'A220 produit sur les sites de Mirabel (Canada) et de Mobile (États-Unis) passeront quant à elles "de quatre à cinq avions par mois à partir de la fin du premier trimestre 2021, comme envisagé précédemment", ajoute l'avionneur. La reprise du trafic aérien devrait d'abord concerner le vols intérieurs et continentaux, pour lesquels l'A320 et l'A220 sont destinés, les vols long-courrier desservis par des gros porteurs étant plus touchés. Leur production "devrait rester stable", avec cinq A350 et deux A330 par mois, selon Airbus, pour qui "cette décision repousse une potentielle augmentation de cadence pour l'A350 à une date ultérieure". (Belga)