Alain Nimegeers - Le MR "prendra les dispositions judiciaires adéquates" en cas de méfait avéré

(Belga) Alain Courtois, Premier échevin MR à la Ville de Bruxelles, a brièvement réagi samedi soir aux révélations de la RTBF sur une présumée promesse de l'ancien conseiller communal Alain Nimegeers envers une personne sans-papiers qui prétend avoir payé près de 3.000 euros à l'élu dans l'espoir d'une régularisation. Le chef de file MR à Bruxelles-Ville "confirme que le MR prendra toutes les dispositions judiciaires adéquates afin de dénoncer d'éventuelles manœuvres frauduleuses ou d'escroquerie dans le chef de cet ex-mandataire communal", peut-on lire dans une réaction transmise par son porte-parole Pierre-Benoît Sepulchre.

Dans une réaction sollicitée par la RTBF, Alain Nimegeers a déjà nié toute volonté de sa part d'intervenir au-delà de la légalité dans le dossier de la personne sans-papiers concernée ou dans les dossiers concernant des demandes de logement social. Il affirme également ne jamais avoir demandé de l'argent à la personne dont la RTBF a relayé le témoignage, et ne jamais en avoir reçu. Selon Alain Nimegeers, les sommes d'argent qu'il évoque dans certains extraits de conversation enregistrés "correspondent à de l'argent pour financer éventuellement une campagne électorale", de l'argent qu'il rembourse habituellement ensuite. "Le sans-papiers a peut-être mal compris ou d'autres choses ont été dites par ailleurs", ajoute-t-il. L'ancien élu souhaite faire la clarté sur cette "affaire grave". Selon le service de presse d'Alain Courtois, Alain Nimegeers avait démissionné du MR il y a déjà plusieurs mois, et siégeait depuis en tant qu'indépendant. En mai dernier, le conseiller communal bruxellois avait dû démissionner après avoir déménagé et s'être domicilié en Wallonie. Alain Nimegeers avait initialement été élu sous bannière FDF avant d'annoncer en octobre 2013 son passage au MR. (Belga)