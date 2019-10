Alerte orages et pluie-inondations dans les Pyrénées-Orientales, l'Aude, l'Hérault et en Andorre

Les départements des Pyrénées-Orientales, de l'Aude, de l'Hérault et la principauté d'Andorre sont placés en alerte orange pour des orages, pluies et inondations jusqu'à mercredi soir, un an après les inondations meurtrières de l'Aude.

Cet "épisode méditerranéen pluvio-orageux marqué" nécessitant un suivi particulier du fait de son intensité et de sa durée a débuté en milieu de matinée. "Ça commence à tomber mais on n'a pas encore fait d'intervention", ont indiqué à la mi-journée les pompiers des Pyrénées-Orientales.

Cette nouvelle alerte météo intervient un an après d'importantes inondations dans l'Aude, également dues à un "épisode méditerranéen", ayant fait 14 morts et plus de 200 millions d'euros de dégâts. Ce département a été frappé par des inondations d'envergure en 1992, 1996, 1999, 2005, 2011 et 2014.

Le phénomène va durer jusqu’à mercredi fin de matinée "avec deux gros pics: 1er pic, mardi après-midi de 12H à 16H avec une accalmie en soirée et 2e pic, plus violent mercredi vers 2H/3H du matin qui va durer jusqu'en fin de matinée", a précisé la préfecture des Pyrénées-Orientales.

Toutes les zones de ce département frontalier de l'Espagne sont concernées par l’épisode méditerranéen. "Toutefois, le littoral et notamment la Côte Vermeille, les Albères, Les Aspres et le Vallespir méritent une attention toute particulière. Des épisodes de grêle et des phénomènes tourbillonnaires sont possibles", selon la préfecture.

Dans l'Aude, deux cours d'eau, la Cesse et la Berre, ont été placés en vigilance orange pour des crues.

Pour la Berre, "les pluies prévues pour les prochaines heures, potentiellement plus importantes sur la frange littorale du département de l'Aude sont susceptibles de générer des débordements significatifs ainsi que du ruissellement", selon le site Vigicrues. La Berre prend sa source dans le massif des Corbières et se jette dans l'étang de Bages-Sigean sur la commune littorale de Port-la-Nouvelle.

Les orages seront localement violents générant de forts cumuls de pluie de l'ordre de 30 à 50 mm en peu de temps. Outre l'activité électrique, des chutes de grêle et de violentes rafales de vent sont attendues.

Les cumuls prévus sur l'ensemble de l'épisode sont de l'ordre de 100 à 150 mm généralisés, localement 200 à 250 mm, voire ponctuellement davantage.

De plus, les vents de secteur Est très forts en Méditerranée constituent un facteur aggravant, qui risque de contrecarrer l'écoulement des eaux vers la mer, selon Météo France. Ce contexte pourrait donner lieu à des phénomènes tourbillonnaires, accentuant alors le potentiel destructeur des rafales en cours de nuit de mardi à mercredi et mercredi matin.

Dans un communiqué, la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne a appelé lundi soir "à la plus grande prudence face à de tels phénomènes qui peuvent être dangereux".