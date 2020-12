Le Premier ministre Alexander De Croo rencontre le président français à Paris. Une première entrevue entre les deux hommes afin de préparer le prochain sommet européen. Ils cherchent également essayer à mieux coordonner les règles des deux pays pour lutter contre la pandémie. Notre journaliste Sébastien Rosenfeld suit cette rencontre pour RTL Info.



La rencontre doit durer une petite heure avec cette question clé pour le premier ministre belge : est-ce que la France va l'aider d'une certaine façon à limiter les déplacements des Belges sur son territoire ? Car l'assouplissement des règles en France pousse d'une certaine façon les Belges à franchir la frontière et aller passer les fêtes de fin d'année à la montagne ou encore à Paris où un certain nombre d'attractions seront ouvertes à partir du quinze décembre. Les deux hommes vont donc discuter d'une meilleure coordination entre les deux pays peut-être avec une certaine sécurisation au niveau des frontières. Rien n'est encore tout à fait établi.



Les deux hommes vont pouvoir aussi évoquer le prochain sommet européen avec la question clé du brexit mais aussi du budget européen actuellement bloqué par la Pologne et la Hongrie. Et puis aussi les nouvelles relations avec le grand allié américain et l'administration Biden. Une rencontre clé entre deux hommes qui se connaissent peu mais qui vont avoir l'occasion de se parler franchement.



