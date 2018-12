Alexandra Lacrabère: "On va être championnes d'Europe dimanche"

"On va être championnes d'Europe dimanche", a lâché Alexandra Lacrabère après la qualification des handballeuses françaises pour la finale du Championnat d'Europe à Paris-Bercy, grâce à une victoire pleine de maîtrise contre les Pays-Bas (27-21).

En finale, elles joueront les Russes qui "n'ont pas joué le jeu à fond" dans la phase de groupe pour mettre la pression sur les Françaises. Une attitude "pas fair-play", selon la demi-centre des Bleues, qui se retournera contre les championnes olympiques en titre.

Q: Vous allez retrouver en finale les Russes, qui vous ont battu en finale des JO-2016 à Rio et pour le match d'ouverture de cet Euro-2018 à Nancy.

R: "Je pense plus à ce dernier match-là à Nancy. Dans cette compétition, elles n'ont pas joué le jeu à fond. Elles perdent de neuf buts contre la Suède, elles lâchent très clairement le match. C'était pour nous mettre une pression supplémentaire pour que l'on gagne absolument contre la Serbie. Ce n'est pas fair-play. Je pense que ça va se retourner contre elles. Ça nous a bien réussi contre la Serbie, parce que l'on savait très bien que l'on devait compter sur nous-mêmes mais ça montre l'état d'esprit de cette équipe-là."

Q: Était-ce un match compliqué à gérer devant 12.500 spectateurs?

R: "Ce n'est pas compliqué à gérer, parce que l'on a joué dans de belles salles jusqu'à maintenant. On se sert de cette énergie. Je pense que ça s'est vu. On est restées calme, on a su profiter de l'ambiance à fond. Et c'est génial."

Q: Vous arrivez en finale sur une dynamique extrêmement positive. Qu'est ce qui peut vous arrêter?

R: "On est tout simplement championnes du monde. On ne l'a pas dit une seule fois au cours de cette compétition mais on est championnes du monde, donc on est les meilleures, donc on va être championnes d'Europe dimanche. (Cette qualification en finale) Ce n'est pas le but atteint. Le but atteint, c'est l'or. Les émotions, on va toutes les ressortir dimanche. Là, on est vraiment concentrées, parce que l'on sait qu'il nous reste un travail énorme à faire au niveau de la récupération, des vidéos, regarder l'équipe adverse. On sait que ça passera par là. Et je sais que tout le monde va doubler de travail. On va être comme des mortes de faim dimanche, ça c'est sûr."

Propos recueillis en zone mixte.