L'enquête se poursuit pour déterminer les circonstances dans lesquelles Victorine, une jeune étudiante de 18 ans, est décédée à Villefontaine, dans l'Isère. Un ami à elle vient de témoigner sur RMC. Il fait partie de ceux qui ont été les derniers à la voir en vie.

Alexandre, 18 ans, est l'un des derniers à avoir vu Victorine vivante. Le jeune homme s'est confié à RMC. Il a passé l'après-midi de samedi avec l'étudiante et deux autres amis. Après avoir mangé dans un fast-food, ils avaient fait du shopping au Village de Marques, un centre commercial de Villefontaine. "On avait passé une très bonne journée, on avait fait un peu de shopping, confie-t-il à RMC. On a décidé de quitter le centre commercial vers 18h."

Mais Victorine rate le bus pour rentrer chez elle et décide de partir à pied par un chemin bien connu des habitants de Villefontaine qui traverse un bois. C'est la dernière fois qu'Alexandre et ses amis voient la jeune femme vivante. "On s'est rendu compte que Victorine avait loupé son bus. Le suivant était dans 37 minutes donc on a proposé d'attendre avec elle parce qu'il était tard ou de la raccompagner pour que ce soit plus sécurisant. Elle nous a répondu que ce n'était pas la peine, qu'elle rentrerait à pied seule, qu'elle avait l'habitude. Elle partait dans un bon état d'esprit, tranquillement, je n'ai pas vu de problème."

On a respecté son choix et on n'aurait peut-être pas dû

Aujourd'hui, Alexandre regrette d'avoir laissé partir Victorine. "On a respecté son choix et on n'aurait peut-être pas dû. On se sent coupable, ça fait mal. Sur le moment, on ne pensait pas que ça arriverait. J'aimerais savoir ce qui s'est passé, avoir la vérité, c'est ce qui peut-être m'apaiserait."

Pour l'instant, les circonstances et le moment de la mort de Victorine sont encore inconnus. Une autopsie sera pratiquée ce mercredi pour apporter plus d'éléments à l'enquête. Selon les gendarmes qui ont sorti le corps de la jeune femme du ruisseau dans lequel elle a été retrouvée, celui-ci ne portait pas de trace de lésions. Quarante-sept enquêteurs de la Section de recherches de la gendarmerie de Grenoble sont mobilisés sur cette affaire. Une enquête pour enlèvement, séquestration et homicide volontaire a été ouverte.