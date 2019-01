Allemagne: Un représentant local du parti extrémiste AfD blessé dans une attaque à Brême

(Belga) Le chef de la section locale du parti d'extrême droite allemand AfD à Brême, dans le nord-ouest du pays, a été hospitalisé présentant de nombreuses blessures après avoir été attaqué en rue, a communiqué le parti dans la soirée de lundi.

Frank Magnitz, président d'une branche locale du parti Alternative für Deutschland (AfD) a été attaqué lundi après-midi dans un parc du centre de la ville hanséatique de Brême, selon la police. Trois assaillants non identifiés, au visage couvert, s'en sont pris à lui selon la déclaration du parti dont il est le chef de file. La police suspecte un motif politique derrière l'attaque et a ouvert une enquête. Jeudi passé, une explosion avait eu lieu devant un bureau du même parti AfD à Döbeln, à l'est de l'Allemagne (Saxe). Trois suspects ont été interpelés. (Belga)