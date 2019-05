Alpes-Maritimes: deux skieurs emportés par une avalanche, un disparu

(Belga) Deux skieurs qui évoluaient sur les pentes du Mont-Ponset, à Saint-Martin-Vésubie (Alpes-Maritimes), en France, ont été emportés par une avalanche dimanche et l'un d'entre eux était toujours porté disparu en début de soirée, a-t-on appris auprès de la Préfecture.

L'accident est survenu en début d'après-midi quand les deux skieurs ont apparemment été emportés par une plaque à vent dans cette zone du massif du Mercantour, précisent les autorités, confirmant une information de Nice-Matin. L'un des deux skieurs a réussi à s'extraire de l'avalanche par ses propres moyens, au bout d'une trentaine de minutes, et a pu prévenir les secours qui l'ont pris en charge. D'importants moyens ont été engagés pour retrouver le second skieur, et notamment une dizaine de membres du peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) des Alpes-Maritimes. La CRS Alpes basée à Saint-Laurent-du-Var doit également intervenir en appui, de même qu'un hélicoptère de la sécurité civile. Une enquête a été ouverte par le parquet de Nice et confiée au PGHM et à la brigade de recherches de Puget-Théniers. La préfecture a renouvelé les appels à la prudence concernant les activités de montagne, alors que le manteau neigeux reste important pour la saison dans le massif du Mercantour. Un skieur avait perdu la vie samedi, semble-t-il emporté lui aussi par une avalanche, dans le massif des Aiguilles rouges, en Haute-Savoie.