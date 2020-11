Amiens: des jumeaux retrouvés morts, leur mère soupçonnée d'empoisonnement

(Belga) Deux jumeaux de 13 ans ont été retrouvés morts samedi à leur domicile dans la Somme, près d'Amiens, leur mère étant soupçonnée de les avoir empoisonnés avec des médicaments, a annoncé le parquet.

"A 12H30, les gendarmes sont intervenus au domicile d'une famille résidant à Poulainville, après la découverte des corps sans vie de deux frères jumeaux, âgés de 13 ans", a indiqué dans un communiqué le procureur de la République, Alexandre de Bosschère. Leur mère, "âgée de 42 ans qui vivait seule avec ses trois enfants, ainsi que son fils aîné âgé de 14 ans, ont été hospitalisés. Leurs jours ne sont pas en danger", a-t-il ajouté. "Les propos tenus par la mère aux premiers témoins, la découverte de très nombreux médicaments à proximité des corps et les premières constatations médico-légales réalisées par le médecin légiste sur place conduisent les enquêteurs et le parquet à privilégier l'hypothèse d'un acte criminel commis par la mère sur ses enfants". "L'état de cette dernière n'est pour l'instant pas compatible avec une garde à vue", a précisé le procureur. Une enquête en flagrance pour homicides volontaires avec préméditation a été ouverte et la section de recherche de la gendarmerie saisie, poursuit le communiqué. Des autopsies doivent avoir lieu en début de semaine prochaine. (Belga)