Andenne: C. Eerdekens, plus ancien bourgmestre de Wallonie, rempile pour un dernier mandat

Depuis 1972, Claude Eerdekens tient son titre de bourgmestre. D'abord à la tête de la commune de Seilles, il a pris les rênes d'Andenne à partir de 1977, après la fusion des communes. Ce dimanche 14 octobre, il vient de signer une nouvelle victoire avec une majorité absolue. Alors qu'il reste un bureau à dépouiller, la liste PSD@ devrait atteindre environ 54%. "Nous obtenons à nouveau la majorité absolue, c'est formidable et cela va nous permettre de continuer le développement de cette ville en plein boum", a-t-il déclaré. En marge du PS depuis l'affaire Publifin, il se présentait pour la première fois sous un nouvel intitulé. "Je suis fier d'avoir assumé mes choix et ma liste, le PSD@, une nouvelle formule citoyenne. Nous allons à présent digérer notre élection et nous lancer dans la réalisation de notre programme", a poursuivi M. Eerdekens. Soutenu encore une fois par ses électeurs, il se lance dans ce qui sera son dernier mandat. "Je suis très heureux d'être à nouveau élu, ce n'est pas une fierté d'être le plus ancien mais c'est une reconnaissance de mon combat pour ma commune. Cette fois, cela sera la dernière et après je laisserai la place aux jeunes", conclut-il. Le PSD@ remporte la majorité absolue devant AD&N et le MR qui se retrouveront dans l'opposition. (Belga)